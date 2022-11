Katastrofa na pomolu. Granatirana nuklearna elektrana Zaporožje

UN-ova služba za nuklearni nadzor potvrdila je da su sinoć i jutros zabilježene eksplozije u tvornici Zaporožje. Ovo je iznimno uznemirujuće, kazali su iz UN-a, piše Raport.

Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporožje je granatirana, prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji Tass, prenosi Reuters. Dodaje se da su granate “ispaljene iz Ukrajine” pale blizu skladišta i da nisu otkrivene nikakve radioaktivne emisije. Renat Karchaa, savjetnik ruskog operatera nuklearne energije Rosenergoatom, rekao je da je na postrojenja elektrane ispaljeno 15 granata, prenosi Tass.

Nuklearna elektrana Zaporožje

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) opisala je eksplozije kao “iznimno uznemirujuću” i pozvala na prekid napada. Glavni direktor IAEA-e Rafael Grossi rekao je da je to “potpuno neprihvatljivo”. Te uputio hitan apel objema stranama u sukobu da se dogovore i provedu nuklearnu sigurnosnu i sigurnosnu zonu oko elektrane. Grossij je upozorio sve koji granatiraju područje oko elektrane Zaporižja da se “igraju vatrom”, javlja Sky News.

Powerful explosions shook area of #Zaporizhzhya NPP last night & today. IAEA experts at #ZNPP report a dozen+ blasts from apparent shelling & some site buildings, systems & equipment damaged, but none so far critical for nuclear safety & security. https://t.co/0nEY45BLAg pic.twitter.com/FgG6erL0IV

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 20, 2022