U šestom desetljeću slovi kao jedna od najljepših žena svijeta, a ovaj snimak izbliza otkrio je kako zapravo izgleda!

Monica Bellucci u Francuskoj je gostovala u jednoj emisiji i svojim je izgledom izazvala lavinu reakcija.

Talijanska glumica Monica Bellucci i u 59. godini slovi kao jedna od najljepših žena svijeta, a laskavu titulu opravdala je i svojim posljednjim pojavljivanjima.

Monica ovaj mjesec u Parizu glumi u predstavi “Maria Callas, Lettres et Memoires”, a tim je povodom gostovala u jednoj francuskoj emisiji, u kojoj je svojim izgledom izazvala lavinu reakcija.

Na Instagramu je objavljen i isječak iz emisije u kojem se vidi Monicino lice izbliza, a bez fotošopa i filtera ljepotom je sve oborila s nogu.

“Jako lijepa dama koja predivno stari”, “Što starija, to ljepša”, “Prirodna ljepota”, “Kako je prekrasna”, samo su neki od komplimenata na račun prirodne ljepote glumice.

Za razliku od mnogih svojih kolegica, Bellucci uspješno odolijeva čarima estetske kirurgije i velika je protivnica zahvata uljepšavanja, a tvrdi da svoju mladolikost duguje redovitoj njezi kože i pravilnoj prehrani.

O svojem izgledu nedavno je progovorila na predstavljanju filma “The Girl in the Fountain”, u kojem glumi švedsku glumicu i seks-ikonu Anitu Ekberg.

“Naravno da mi je izgled pomogao otvoriti mnoga vrata, bila bi laž tvrditi da nije. Bila sam sramežljiva iako sam puno pričala, pa mi je izgled pomogao da ljudi priđu meni. No ljepota traje samo pet minuta i to je to. Ono što morate znati je da vam nakon 40. godine nude samo uloge vještica”, kazala je za Variety.

Monica je glumačku karijeru započela u 90-ima, a svojom ljepotom pokorila je svijet već sa 16 godina, kada je postala model poznatog talijanskog brenda Dolce & Gabbana.

Iza sebe ima dva propala braka. Prvi suprug bio joj je fotograf Claudio Basso, za kojeg se udala 1990. godine, a razveli su se četiri godine kasnije. Svojeg drugog supruga, glumca Vincenta Cassela, upoznala je na snimanju filma “Apartman” 1996. godine. Vjenčali su se 1997. i zajedno dobili dvije kćeri, a razveli su se 2013. godine.

Monica je od 2017. u vezi s 18 godina mlađim Nicolasom Lefebvreom, s kojim se rijetko pojavljuje u javnosti, a dugo su uspijevali skrivati da su par.

