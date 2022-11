Dodik: Prvo odblokirajte sve projekte u Republici Srpskoj pa ćemo onda vidjeti

“Republika Srpska će blokirati sve dok se ne deblokiraju projekti RS-a, drugi neće proći, to se zna”, rekao je Dodik. Prema njegovim riječima koje je prenio Klix, institucije BiH trebaju biti servis ciljeva oba entiteta.

Takva praksa više se neće tolerirati, prijeti Dodik

“Republika Srpska do sada nije blokirala niti jedan projekt u FBiH, što se RS-u uporno činilo s razine BiH. Takva praksa više se neće tolerirati s obzirom na to da su važni projekti u RS-u do sada bili godinama blokirani”, istaknuo je Dodik.

Napomenuo je da su projekti Buk Bijela, aerodrom u Trebinju i plinski priključak, koji su davno mogli biti završeni, zaustavljeni bez ikakve zakonske i ustavne osnove i stoje već sedam godina.

Dodik: Ako ne date, doći će vrijeme da vas nećemo ni pitati

“Sedam godina u različitim strukturama je u zastoju, a ja sam sve svoje sjednice Predsjedništva u prošloj godini iskoristio da stavim na dnevni red gas i prolaz ispod Drine. Ne žele objasniti zašto neće”, kazao je Dodik. Poručio je da će, ako se nastave blokade, blokirati i RS.

“Ako ne date, doći će vrijeme da vas nećemo ni pitati. Nemojte se miješati u unutarnje stvari RS-a”, istaknuo je Dodik. Na kraju je zaključio da predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović neće tolerirati takve hirove.

