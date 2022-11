Putin u rukavu ima još jedno moćno oružje od kojeg Evropa strahuje

Rodžer Pardo Maurer, američki veteran koji je učestvovao u ratovima u Iraku i Avganistanu, otkrio je da tradicionalno nuklearno oružje nije jedino kojim Rusija raspolaže.

On tvrdi da postoji mogućnost napada taktičkim elektromagnetnim pulsom (EMP). Ovo je jedna vrsta nuklearnog oružja koje je osmišljeno tako da stvara jak puls energije koji dovodi do kratkih spojeva električnih aparata.

To mogu biti računari, telefoni, radio, semafori i slično, a glavna moć ovog oružja leži u tome što samo u nekoliko sekundi može da onesposobi čitavu zemlju tako što će je ostaviti bez struje, svjetla, mogućnosti komunikacija i transporta.

Kako izgleda EMP napad

Kako su objasnili stručnjaci, u slučaju EMP napada, na nebu zemlje se pojavljuje plava kugla, koja podsjeća na meduzu. Nakon jakog udara, slijedi neobična tišina.

Moć EMP napada, pored činjenice da može da vas ostavi bez mogućnosti da se grijete i komunicirate, je i u onesposobljavanju sredstava transporta, što može da ostavi civile zatočene u mjestu bez hrane i grijanja.

U slučaju Ukrajine, to bi značilo da bi već narušene infrastruktura i elektro mreže bile potpuno uništene. Tako bi vlasti morale da se okrenu rešavanju tog gorućeg problema, što na frontu ostavlja prostor Rusima za napredak.

Gotovo sva obrambena oprema koju je NATO dostavio Ukrajini, poput radija, GPS navigacije i bespilotnih letjelica, zavisi od električne energije. Pretpostavlja se kako bi dugotrajni elektromagnetski učinci udara mogli da unište 90 odsto satelita iznad pogođene zone unutar tri mjeseca.

Promjena toka rata

Pardo Maurer tvrdi da bi EMP napad na Ukrajinu pokrenuo situaciju koju Rusija više ne bi mogla da kontroliše. Prema njegovom mišljenju, ako bi se Putin odlučio na taj korak, naišao bi na snažan i udružen odgovor članica NATO saveza.

Iz tog razloga, američki vojni veteran smatra da je neophodno da zapadni saveznici sada pruže Ukrajini pomoć u pripremi koja bi eventualno odbila EMP napad.

Tako Ukrajince treba naučiti šta on nosi sa sobom i načine na koji može da se oblaži. Kada je riječ o opremi, Pardo Marurer kaže da bi ona morala da uključujue analogne radio prijemnike, svetiljke i baterije.

