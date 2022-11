Ukrajina objavila emotivan video iz Hersona: “Zato ćemo pobijediti”

Ukrajinska vojska objavila je video posvećen oslobođenju Hersona.

U njemu navodi kako se stanovnici Hersona nisu nikad predali ruskim okupatorima, te podsjeća da su Ukrajinci u Hersonu prosvjedovali protiv ruske okupacije.

– Mi nismo nikad odustali od njih. Jedan narod, jedna zemlja, jedna borba. Koliko god da bude potrebno – navodi se u videu u kojem se prikazuju kadrovi mještana Hersona kako s radošću dočekuju osloboditelje.

– Zato će Ukrajina pobijediti – navodi se.

We will never abandon those who are caught in the jaws of a monster. We will fight for each and every one of our beautiful-as-the-universe people. pic.twitter.com/Gh31K0RFWY

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 12, 2022