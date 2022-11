Je li rusko povlačenje iz Hersona prekretnica ili samo nova taktika?: ‘Ne znamo jednu bitnu stvar’

Ovo je sada taktičko povlačenje. Ono je značajno, ali još je rano govoriti kako će to utjecati na ishod rata, kazao je Branimir Vidmarović

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu zapovijedio je svojim snagama, u blizini grada Hersona na jugu Ukrajine, da se povuku sa zapadne obale rijeke Dnjepar. Je li ovo rusko povlačenje prekretnica u ratu, nova ruska taktika i možemo li govoriti o ruskom porazu, pitali smo stručnjaka za međunarodne odnose i analitičara Branimira Vidmarovića.

“To nije bilo očekivano u ranoj i u srednjoj fazi rata. Ovo je sada taktičko povlačenje. Ono je značajno, ali još je rano govoriti kako će to utjecati na ishod rata. Jednostavno je procijenjeno da Herson nije toliko važan grad u toj ruskoj aneksiji i da se previše resursa, odnosno ljudstva i tehnike troši na obranu i na zadržavanje toga grada, te da treba prebaciti snage i učvrstiti ono što je primarno, a to su položaji oko Krima i na Donbasu”, kazao je Vidmarović.

Veliko je pitanje koliko su ruski planovi na početku uključivali Herson, kaže Vidmarović. “Mi to ne znamo, je li Herson bila naknadna improvizacija ili je to od samog početka bilo dogovoreno. Miriši mi da Herson nikada nije ulazio u neke planove anektiranja, zbog toga što se ovako olako povlače, ali definitivno jer rano govoriti o tome je li to sada ruski poraz. Rusi će zapravo prebaciti, jednostavno će se pregrupirati na drugim frontama”, dodao je.

Podsjetimo, oko Hersona se tjednima vode bitke. Ukrajinske snage napredovale su duž Dnjepra u protunapadu na jugu zemlje početkom listopada, ali onda se napredak usporio. Rusija je evakuirala civile na zapadnoj obali. Otkako je Rusija počela gubiti u ukrajinskoj protuofenzivi u rujnu, ruski predsjednik Vladimir Putin poduzeo je niz koraka, mobilizirao je stotine tisuća ruskih rezervista, proglasio je aneksiju okupirane zemlje i prijetio uporabom nuklearnog oružja. Rusija je u listopadu pokrenula novi val napada projektilima i dronovima iranske proizvodnje na energetsku i civilnu infrastrukturu Ukrajine, prenosi vecernji.

Facebook komentari