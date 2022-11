Putin: Ova situacija je opasna za Rusiju, a samoubilačka za ukrajinski narod

Ruski predsjednik Vladimir Putin iskoristio je priliku da na Dan narodnog jedinstva još jednom opravda rat protiv Ukrajine i iznese nove optužbe prema Zapadu.

– Takozvani prijatelji Ukrajine gurnuli su situaciju do tačke kada je postala opasna za Rusiju, a samoubilačka za ukrajinski narod. Pred očima jedne generacije, Ukrajina se od prosperitetne republike pretvorila u diktaturu koja njeguje opaki antiruski narativ zapadnih režima – rekao je Putin jučer u Moskvi, navode ruski mediji.

On je naglasio kako je “politika zapada usmjerena na slabljenje, podjelu i uništenje Rusije”, te da to Rusi to nikada neće dopustiti.

– Čuvat ćemo našu domovinu kao što su to činili naši preci – dodao je Putin.

Tokom govora se osvrnuo i na historiju odnosa Rusa i Ukrajinaca.

– Rusija se uvijek s toplinom odnosila prema narodu Ukrajine. Tako se odnosimo i sada, uprkos tragičnoj konfrontaciji. Teško je posmatrati da se jedan narod bori protiv drugog. Zapravo, sukob se odvija unutar jednog naroda, baš kao što je bilo nakon prevrata 1917. godine – izjavio je Putin.

Putin je ponovno ukrajinsko vodstvo nazvao neonacističkim, te istakao kako je “sukob režima između dvije zemlje bio neizbježan”.

Podsjetimo, Putin je svojoj vojsci naredio da napadnu Ukrajinu 24. februara i od tada traje rat u toj zemlji. Zbog napada na susjednu zemlju, Zapad je uveo brojne sankcije Rusiji, piše Avaz.

