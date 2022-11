Sjeverna Koreja ispalila raketu u blizini obale Južne Koreje, Jug uzvratio

Projektil je pao izvan teritorijalnih voda Južne Koreje, ali južno od Sjeverne granične linije (NLL), sporne međukorejske pomorske granice, što je južnokorejski predsjednik Yoon Suk-yeol nazvao “djelotvornim činom teritorijalnog zadiranja”, prenosi Reuters.

Južnokorejski ratni avioni ispalili su tri projektila zrak-zemlja u more sjeverno preko NLL-a kao odgovor, saopćila je južna vojska. Zvaničnik je rekao da je korišteno oružje uključivalo AGM-84H/K SLAM-ER, koje je “stand-off” precizno napadno oružje proizvedeno u SAD koje može letjeti do 270 kilometara sa bojevom glavom težine do 360 kilograma.

Lansiranja iz Južne Koreje uslijedila su nakon što je Yoonov ured obećao “brz i čvrst odgovor” tako da Sjeverna Koreja “plati cijenu provokacija”.

Sjevernokorejsko oružje bila je jedna od tri balističke rakete kratkog dometa ispaljene iz sjevernokorejskog obalnog područja Wonsan u more, saopćio je Zajednički generalštab Južne Koreje (JCS). JCS je kasnije rekao da je čak 10 projektila različitih tipova ispaljeno sa istočne i zapadne obale Sjeverne Koreje.

JCS je saopćio da je najmanje jedna od raketa pala 26 kilometara južno od NLL-a, 57 kilometara od južnokorejskog grada Sokcho, na istočnoj obali, i 167 kilometara od ostrva Ulleung, gdje su izdata upozorenja o zračnom napadu, piše Fena.

