Novi problemi za ruskog predsjednika: Moćnici bliski Putinu nezadovoljni ratom

Članovi ruske frakcije silovika nastavljaju izražavati svoje nezadovoljstvo ruskim ratnim naporima u Ukrajini, što ukazuje na to da će se Putin i dalje morati boriti da bi umirio proratno biračko tijelo.

Frakcija ruskih silovika odnosi se na ljude sa značajnim bazama moći unutar Putinova unutarnjeg kruga koji raspoređuju borbene snage u Ukrajini, pojašnjava ISW.

Čečenski vođa Ramzan Kadirov poručio je da je ruski odgovor na navodne ukrajinske napade na ruski teritorij bio “slab”, napominjući da Rusija mora “izbrisati ukrajinske gradove sa zemlje.”

Kadirov je također naveo da je Rusija sada u ratu s Ukrajinom, a ne u “specijalnoj vojnoj operaciji” s obzirom na to da se ukrajinske snage bore na “ruskom teritoriju”. Istaknuo je da i da je nezadovoljan ruskom odmazdom unatoč uvođenju ratnog stanja.

Njegove su izjave samo još jedne u nizu kritika na račun ruske vojne kampanje u Ukrajini i napada na ukrajinsku infrastrukturu, a nezadovljni su i ruski ratni blogeri. ISW je još ranije procijenio da takvi zračni napadi neće zadovoljiti one koji podržavaju rat jer Putin i dalje nije riješio značajne probleme u ruskoj vojsci te i dalje ne može ostvariti ono što je na početku obećao.

Članovi ruske frakcije silovika izravno su se sukobili s Putinom u vezi s razvojem ruskog rata u Ukrajini, što dodatno naglašava njihov značaj unutar ruskih struktura moći. The Washington Post, pozivajući se na američke obavještajne službe, otkrio je da je financijer Wagner Grupe, Jevgenij Prigožin oštro kritizirao rusko Ministarstvo obrane te da je navodno optužio ministarstvo da se previše oslanja na Wagnerovce, a da pritom nije uspjelo osigurati potrebne resurse, piše ISW.

Prigožin se ovrnuo na izvješće The Washington Posta i zanijekao da je ikada kritizirao ruske oružane snage, no ISW piše da je to poricanje lažno s obzirom na njegove opetovane javne napade na Ministarstvo obrane.

Ipak, ovo izvješće pokazuje da Prigožin ima jedinstvenu poziciju, a s obzirom na to da koristi sve veći broj platformi za skupljanje pratitelja, uključujući i kanal na Telegramu putem kojeg izravno komunicira i s online publikacijama, ISW ističe da bi on mogao ozbiljno ugroziiti Putinov monopol nad državnim informacijskim prostorom. ISW takoeđr ističe i da Putinov režim uvelike ovisi upravo o tom informacijskom monopolu.

