Posljednji govor Liz Tras: Pred Velikom Britanijom su vedriji dani

Odlazeća premijerka Velike Britanije Liz Tras (Truss), u svom posljednjem obraćanju kao predsjednica Vlade i Konzervativne stranke, izjavila je da su pred Velikom Britanijom “vedriji dani”.

– Jednostavno ne možemo sebi priuštiti da budemo zemlja niskog ekonomskog rasta u kojoj vlada zauzima sve veći dio našeg nacionalnog bogatstva… i gdje postoje ogromne podjele između različitih dijelova naše zemlje – rekla je Tras.

Dodala je da Velika Britanija mora iskoristiti slobode koje je stekla nakon Breksita (Brexita), kako bi stvari učinila drugačije.

– Ovo znači pružanje više slobode našim građanima i vraćanje vlasti u demokratske institucije. To znači niže poreze, tako da ljudi zadržavaju više novca koji zarade. To znači ostvarivanje rasta koji će dovesti do veće sigurnosti posla, većih plata i većih mogućnosti za našu djecu i unuke – rekla je Tras.

Dodala je da je velika čast biti premijerkom Vrlike Britanije koja se, kako je kazala, nastavlja boriti kroz “oluju”.

– Ali ja vjerujem u Britaniju, vjerujem u britanski narod. I znam da su vedriji dani pred nama – izjavila je Tras.

Nakon obraćanja, ona se uputila u Bakingamsku (Buckinghamsku) palaču kako bi se sastala s kraljem Čarlsom III (Charles) i zvanično podnijela ostavku.

Jučer je bivši šef trezora Riši Sunak (Rishi Sunak) imenovan za novog lider Torijevaca nakon što je druga kandidatkinja, Peni Modraunt (Penny), odustala od utrke za tu poziciju.

Podsjetimo, kralj Čarls III danas je službeno zatražio od Rišija Sunaka da formira novu vladu konzervativaca. On je postao prvi britansko-azijski premijer Velike Britanije, a dužnost će preuzeti dok se Britanija suočava s velikim ekonomskim izazovima.

