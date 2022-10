Borrel priznao sve greške EU: Amerikanci su nam govorili da dolazi rat, nismo im vjerovali

“Mislim da se mi Evropljani suočavamo sa situacijom u kojoj trpimo posljedice procesa koji traje već godinama, u kojem smo odvojili izvore svog prosperiteta od izvora naše sigurnosti”, rekao je Borrell u govoru na godišnjoj diplomatskoj konferenciji, na kojoj su se okupili šefovi diplomatskih izaslanstava EU diljem svijeta.

U programatskom govoru, Borrell je izjavio da je Evropa svoj prosperitet temeljila na jeftinoj energiji iz Rusije. “Ruski plin – jeftin i navodno dostupan, siguran i stabilan. Pokazalo se da to nije slučaj. I pristup velikom kineskom tržištu, za izvoz i uvoz, za tehnološke transfere, za ulaganja, za jeftinu robu.

Mislim da su kineski radnici sa svojim niskim platama učinili mnogo bolje i mnogo više u obuzdavanju inflacije nego sve centralne banke zajedno”, kaže Borrell.

“EU danas mora pronaći nove izvore energije”

“Danas Evropska unija mora pronaći nove izvore energije koliko god je moguće unutar sebe kako jednu ovisnost ne bi zamijenila drugom, jer je najbolja energija ona koja se proizvodi doma”, nastavio je.

“To će utjecati na snažno restrukturiranje naše ekonomije – to je sigurno. Ljudi toga nisu svjesni, ali činjenica da Rusija i Kina više nisu ono što su bile za naš ekonomski razvoj zahtijevat će snažno restrukturiranje naše ekonomije. Pristup Kini postaje sve teži. Prilagodba će biti teška, a to će stvoriti političke probleme”, kaže Borrell.

“Evropa je sada oslonjena na Sjedinjene Američke Države kada je u pitanju njena sigurnost, što je u redu kada je riječ o administraciji predsjednika Joea Bidena, s kojom postoji odlična saradnja”, smatra Borell.

“Ali, ko zna šta će se dogoditi za dvije godine ili čak u novembru? Šta bi se dogodilo da je umjesto Bidena u Bijeloj kući bio Donald Trump ili neko poput njega? Kakav bi bio odgovor Sjedinjenih Država na rat u Ukrajini? Kakav bi bio naš odgovor u drugačijoj situaciji?” pita se Borrell, za kojeg je odgovor jasan – EU mora preuzeti više odgovornosti za svoju sigurnost.

“Radikalna desnica raste u našim demokratijama, stari recepti više ne funkcioniraju”

“Svijet u kojem su Sjedinjene Države brinule o našoj sigurnosti, a Kina i Rusija osiguravale prosperitet više ne postoji”, kaže Borrell. “Ne možemo jednu ovisnost zamijeniti drugom. Sretni smo što uvozimo mnogo ukapljenog prirodnog plina (LNG) iz Sjedinjenih Država – uzgred rečeno, po visokoj cijeni – i zamjenjujemo ruski plin američkim i norveškim ili azerbajdžanskim plinom.

Ali šta bi se dogodilo sutra kada bi SAD s novim predsjednikom odlučilo ne biti toliko prijateljski s Evropljanima? Ili da sutra nemamo kobalta, nemamo rijetke materijale iz Konga, Južne Amerike, Afganistana – oni su jednako važni za nas kao nafta i plin”, kaže Borrell.

Ističe da se i unutar Evrope događa radikalna promjena. “Radikalna desnica raste u našim demokratijama. Demokratski, to je izbor ljudi, to nije nametanje bilo koje sile. Dakle, imamo težak koktel – unutrašnji i vanjski – a stari recepti više ne funkcioniraju. Imamo sve veće sigurnosne izazove i naša je unutrašnja kohezija ugrožena”, misli Borrell.

“Amerikanci su nam govorili da dolazi rat, nismo im vjerovali”

Borrell je priznao da se Evropa pokazala lošom u predviđanju. Nije predvidjela, iako je mogla očekivati, ruski napad na Ukrajinu, ni snagu ukrajinskog otpora, kao ni Putinovu spremnost da eskalira situaciju. Nije predvidjela ni intenzitet napetosti između Kine i Tajvana.

“U prošlosti su se dogodile stvari za koje smo znali da bi se mogle dogoditi, ali neke su bile iznenađenje. Prvo – Ukrajina. Nismo predvidjeli koliko će se Ukrajina efektivno odupirati. Nismo vjerovali da dolazi rat. Priznajem da su nam Amerikanci u Briselu govorili ‘napast će, napast će’, a mi u to nismo vjerovali.

Sjećam se kada me je Tony Blinken nazvao i rekao: Pa to će se dogoditi ove sedmice.’ I, dva dana kasnije, u pet ujutro, počeli su bombardirati Kijev. Nismo vjerovali da će se to dogoditi i nismo predvidjeli da je Ukrajina spremna pružiti tako žestok i uspješan otpor kao što čini. Naravno, zahvaljujući našoj vojnoj podršci, bez toga bi bilo nemoguće, ali i oni su jako doprinijeli”, govorio je Borrell pa nastavio:

“Nismo predvidjeli ni mogućnost da situacija eskalira tako da Putin naredi masovnu mobilizaciju te ima nuklearne prijetnje. Pretpostavljam da ste svi čitali posljednji Putinov govor kada je proglasio aneksiju. Svako to mora pročitati. Moramo svijetu objasniti šta to znači, šta znači ovaj pristup protiv Zapada i koji su pravi razlozi rata.”

“Ovo je savršena oluja”

S druge strane, energetska i kriza hrane bile su predvidljive, ali ne u ovom intenzitetu, kaže Borrell. “Ovo je savršena oluja. Prvo, cijene rastu. Drugo, reakcija centralnih banaka na podizanje kamatnih stopa u SAD-u. Svi to moraju slijediti jer će inače njihova valuta biti devalvirana. Svi trče dizati kamate. To će nas dovesti do svjetske recesije.

Svijet koji slijedi američki FED, svijet koji provodi istu monetarnu politiku – jer nema drugog načina, inače će doći do odljeva kapitala – podsjeća me na ono što se događalo u Evropi prije eura kada su svi morali slijediti monetarnu politika koju diktira Njemačka.

Jer ako niste učinili istu stvar, kapital je bježao, a vi ste to morali učiniti čak i ako to nije bila ispravna politika s obzirom na vašu unutrašnju situaciju. Ono što se događalo među nama prije eura, danas se događa na svjetskoj sceni”, kaže Borrell.

“Dvije velike sile, velike, vrlo, vrlo velike, natječu se i to natjecanje restrukturira svijet”

Borrell kaže da se svijet danas restrukturira oko natjecanja između Sjedinjenih Država i Kine, sviđalo nam se to ili ne. “Dvije velike sile, velike, vrlo, vrlo velike, natječu se i to natjecanje restrukturira svijet. To će koegzistirati na velikoj podjeli ‘demokratije naspram autoritarnih režima’.

Ne bih puno na tome inzistirao jer i na našoj strani ima puno autoritarnih režima. Ne možemo reći ‘mi smo demokratije’, a ovi koji su s nama također su demokratije – to nije istina”, kaže Borrell.

Visoki predstavnik EU za vanjsku politiku kaže da svijet nije čisto bipolaran, da postoje više zemalja, koje su srednje sile – Turska, Indija, Brazil, Južna Afrika, Indonezija – koje su “swing države”, koje glasaju za jednu ili drugu stranu prema svojim interesima, a ne prema vrijednostima.

Jedno od najvažnijih obilježja današnjeg svijeta je rastući nacionalizam, revizionizam plus politika identiteta, smatra Borrell. “Zapamtite ovu rečenicu: ‘to je identitet, glupane’. To više nije ekonomija, to je identitet. Sve više i više, neki identiteti rastu i voljni su biti priznati i prihvaćeni, a ne utopljeni unutar pristupa Zapada”, kaže Borrell.

“Vidimo kako se vraća rat između država, kao u filmovima, kao u Drugom svjetskom ratu. Osim toga, tu su i hibridni ratovi, a nastavlja se i rat dezinformacijama. To je ono što dolazi, to je ono s čime se moramo suočiti”, dodao je.

“Kina je naš sistemski suparnik”

Borrell ukazuje na potrebu da se EU jače angažira u bitci za narative, jer se rat ne dobija samo tenkovima, raketama i vojnicima. “Kada kažemo da nam je Kina suparnik, sistemski suparnik, to znači da su naši sistemi natječu.

A Kinezi pokušavaju objasniti svijetu da je njihov sistem puno bolji – iako možda nećete birati šefa vlade, imat ćete hranu, i grijanje, i socijalu, poboljšat ćete uvjete života. Mnogi ljudi u svijetu glasaju i biraju svoju vladu, ali njihovi materijalni uvjeti se ne poboljšavaju, a na kraju krajeva ljudi žele živjeti bolji život”, kaže Borrell.

Stoga je, dodaje Borrell, potrebno objasniti veze između političke slobode i boljeg života. “Mi živimo u svijetu, u ovom dijelu svijeta gdje su političke slobode, ekonomski prosperitet i društvena kohezija najbolji, najbolja kombinacija svega toga.

Ali ostatak svijeta nije takav. Naša borba je pokušati objasniti da demokratija, sloboda, političke slobode nisu nešto što se može zamijeniti ekonomskim prosperitetom ili društvenom kohezijom. Obje stvari moraju ići zajedno. Inače će naš model propasti, neće moći preživjeti u ovom svijetu”, kaže Borrell, piše Raport.

