Lukašenko: Adekvatno ćemo odgovoriti na svaki napad

Nakon sastanka, bjeloruski mediji objavili su i detalje susreta Lukašenka sa vojnim zvaničnicima države te su saopćili šta zapravo bjeloruski predsjednik zamjera Zapadu i Ukrajini.

Između ostalog, Lukašenko je izjavio kako Zapad mjesecima planira napad na Bjelorusiju.

“Zapad širi informaciju da će bjeloruska vojska direktno ući u sukob na teritoriji Ukrajine. Vojnopolitičko rukovodstvo NATO-a, a i jedan broj evropskih zemalja, otvoreno razmatraju opcije moguće agresije na našu zemlju. Njihov cilj danas nije da nas spriječe da se borimo na strani Rusije. Glavni cilj im je da nas uvuku u rat i da se istovremeno počnemo obračunavati s Rusijom”, pojasnio je Lukašenko.

On je također na sastanku poručio da Ukrajinci planiraju izvesti napade na teritoriju Bjelorusije.

“U Ukrajini se danima govori o udarima na teritoriju Bjelorusije. Naravno, Ukrajincima ovo nije potrebno. To je suludo s aspekta vojnih aktivnosti. Ipak, njih Zapad želi gurnuti u rat s nama kako bi započeli obračun s Rusijom i Bjelorusijom u isto vrijeme”, ističe prvi čovjek Bjelorusije.

Nakon toga, optužio je zapadne zemlje da još od 2020. godine planiraju destabilizirati Bjelorusiju.

“Pokušali su organizovanjem protesta i puča. Kada to nije prošlo, prešli su na drugu fazu koja podrazumijeva ekonomsko gušenje i informacioni pritisak. Međutim, ni to nije dalo željene rezultate. Šta ostaje? Ostaje jedini način. Sabotaže, provokacije koje će dovesti do destabilizacije situacije u našoj zemlji”, rekao je Lukašenko.

Na kraju, Lukašenko je generalima uputio još jednu poruku.

“Bez zaoštravanja situacije, želim da shvatite. Ako želite mir, morate se pripremiti za rat. Uvijek. Cijeli život. Kako bismo spriječili sukobe, vojska se mora unaprijed suprotstaviti svima koji nas pokušavaju uvući u rat. To ne smijemo dozvoliti”, poručio je Lukašenko.

Također, napomenuo je kako je Bjelorusija spremna odgovoriti svakom protivniku.

“Još jednom vas upozoravam, adekvatno ćemo odgovoriti svakom protivniku. Za to se spremamo više od deset godina. Ako bude potrebe, odgovorit ćemo”, zaključio je Lukašenko.

