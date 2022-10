Gori most koji spaja Krim s Rusijom

Agencija Reuters prenijela je izvješća ukrajinskih medija koji tvrde da se na mostu dogodila eksplozija u otprilike 6 sati ujutro, a na snimkama objavljenima na Twitteru vidi se kako gore brojni vagoni s gorivom na željezničkom dijelu mosta, dok je dio cestovnoga mosta teško oštećen.

Reuters nije mogao nezavisno potvrditi ta izvješća i snimke.

Ruski predsjednik Vladimir Putin otvorio je Kerčki most 2018. nakon što je Rusija anektirala Krim 2014., koji je ranije bio pod upravom Ukrajine, što je dovelo do uvođenja sankcija i pogoršanja odnosa sa Zapadom.

Rusija je u rujnu najavila aneksiju pokrajina Doneck, Luhansk, Herson i Zaporižja nakon što je održala referendume, za koje Kijev i Zapad smatraju da nisu legitimni i da su održani pod prijetnjom.

slijed požara mogao bi se urušiti i željeznički dio mosta

Veliki požar u subotu ujutro bukti na Kerčkom mostu, koji povezuje Krim s Rusijom, piše ugledni portal za vojna i obrambena pitanja The War Zone. Kako se čini, uzrok požara je velika eksplozija, ali nije poznato što ju je izazvalo.

Na fotografijama objavljenima na društvenim mrežama mogu se vidjeti željeznički vagoni u plamenu, a dio cestovnoga mosta propao je u vodu.

Closer look at the collapsed road span of the Crimean bridge pic.twitter.com/ZW1OOAKdns

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022