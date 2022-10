Lukašenko: U Bjelorusiji je od danas zabranjen rast cijena

Lukašenko je od 1994. godine na čelu bivše sovjetske republike i javnosti je poznat kao ekscentričan i radikalan političar.

“Rast cijena je zabranjen od 6. oktobra. Zabranjen! Od danas, a ne od sutra”, poručio je.

Prema njegovim riječima, cijene su nečuvene i više su za 18 posto, u odnosu na prethodnu godinu. Istakao je da su skoro sve namirnice poskupile te da se u Minsku prethodnih dana dešavala nestašica jaja. prneosi “Klix”

Lukašenko je kao cilj postavio to da se stopa inflacije do naredne godine snizi na sedam do osam posto.

Da je Bjelorusija vrlo dobra saveznica Rusije, pokazalo se i u tome što je dozvolila Rusiji da i sa njenog teritorija počne agresija na Ukrajinu. Bjelorusija je pod sankcijama Zapada zbog agresije na Ukrajinu i zbog gušenje ljudskih prava.

