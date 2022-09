DOLAZE ARKTIČKE HLADNOĆE: EVROPU ČEKA PRVI PRAVI IZAZOV U UŠTEDI ENERGIJE

Temperature u Londonu bit će gotovo 5 stepeni Celzijevih ispod prosjeka za ovaj dio godine te će se kretati do 6,5 stepeni tokom noći na utorak prema prognostičaru Maxar Technologies Inc. U njemačkom gradu Frankfurtu, prema toj prognozi, bit će u srijedu 3,5 stepena ispod uobičajenih nivoa u septembru, dok će se dijelovi Francuske i Španije također suočiti s temperaturama 3 do 4 stepena nižim od sezonske norme.

U međuvremenu, mrežni operateri razrađuju planove kako racionalizirati energiju ukoliko to bude potrebno predstojeće zime. Uz maksimalno iskorištene opcije zamjene ruskih isporuka prirodnog plina drugim izvorima, fokus je na smanjenju potražnje. U idealnoj situaciji, potrošači će to činiti dobrovoljno, no ako neće, postoji nekoliko mjera za kojima mrežni operateri mogu posegnuti, od kojih je najekstremnija organizirano gašenje.

Početkom iduće sedmice bit će još hladnije jer će arktički zrak pritjecati prema jugu, a jak sjeverni vjetar pojačat će osjećaj hladnoće – navodi meteorološki ured Ujedinjene Kraljevine.

Sezona grijanja službeno počinje tek u oktobru, kada bi se temperature trebale vratiti u normalu, ali ovo će biti test stvarnosti kada je u pitanju disciplina u potrošnji energije u regiji u trenutku vlade pokušavaju smanjiti potrošnju u svim sektorima privrede. Evropska unija raspravlja, pak, o obavezujućem cilju smanjenja električne energije.

Dok vlade izdvajaju milijarde eura za podršku potrošačima koji se bore s rastućim troškovima energije, tinja nada da će mnogi ljudi držati svoje termostate isključenima, čak i u hladnijim mjesecima.

Pojavljuju se neki znaci smanjenja potražnje u domaćinstvima zbog porasta maloprodajnih cijena – saopćio je EnergyScan, platforma za analizu tržišta francuske energetske industrijske grupe Engie SA.

“No, to tek treba biti potvrđeno u nadolazećim sedmicama”, napominju.

Budući da se mnogi ljudi nakon ublažavanja i ukidanja covid mjera vraćaju u urede, potražnja za energijom trebala bi dostići vrhunac u ranim jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim satima, pogotovo s obzirom na to da će biti daleko više uključenih svjetala kako dani postaju sve kraći.

U Velikoj Britaniji postoje naznake da ranojutarnja potražnja za plinom već raste ove sedmice, kako pokazuju podaci mrežnog operatera National Grid Plc. Proizvodnja električne energije iz vjetroelektrana je, pak, bila mala, što naglašava problem da mirno vrijeme u kombinaciji s niskim temperaturama može biti izuzetno nezgodna situacije ove zime.

Očekuje se da će se temperature normalne za ovo doba godine vratiti do početka oktobra, kada će se povećati i proizvodnja električne energije iz vjetroelektrana. prneosi “Hayat“.

