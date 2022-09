Sve se promijenilo u samo 12 minuta: Jučer su guglali, danas kreće masovni bijeg iz zemlje

Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov ministar obrane Sergej Šojgu jutros su u svojim nastupima na ruskoj televiziji najavili djelomičnu mobilizaciju 300.000 Rusa, koja kreće već danas. Naglasili su da će bit će pozvani samo rezervisti.

“Ni pod kojim uvjetima” studenti ili vojni obveznici neće biti pozvani na služenje, naglasio je Šojgu. Ipak, u Rusiji će ova najava, kako piše BBC, izazvati veliku nervozu koja se, kako se čini, već počinje osjećati.

Šokantna vijest da će mobilizacija započeti odmah, odnosno danas, znači da će mnogi Rusi, posebice mladi stručnjaci, vjerojatno početi razmišljati o što skorijem odlasku iz zemlje. Rusko tržište dionica nakon objave vijesti o mobilizaciji naglo je palo, a postoje i izvještaji o porastu prodaje avionskih karata za odlazak iz zemlje.

Podaci Google Trends pokazuju skok u pretraživanjima za Aviasales, koja je najpopularnija ruska web stranica za kupnju karata za letove. Izravni letovi iz Moskve za Istanbul u Turskoj i Erevan u Armeniji, oba odredišta koja Rusima omogućuju ulazak bez vize, rasprodani su u srijedu, prema podacima Aviasalesa, prenosi agencija Hina.

Neke linije s međuslijetanjem, uključujući one od Moskve do Tbilisija, također nisu bile dostupne, dok su najjeftiniji letovi od ruskog glavnog grada do Dubaija koštali više od 300.000 rubalja (37.000 kuna) – što je višestruki iznos prosječne mjesečne plaće.

Na ove i slične informacije već su stigle reakcije iz inozemstva. Agencija Reuters javlja da je Latvija, članica Europske unije koja graniči s Rusijom, poručila kako neće ponuditi utočište nijednom Rusu koji bježi od mobilizacije. Latvijski ministar vanjskih poslova Edgars Rinkevics objavio je to u srijedu na Twitteru, navodeći kao razlog “zabrinutost za sigurnost”.

Poremećen osjećaj normalnosti

The Guardian navodi kako je odluka Vladimira Putina o djelomičnoj mobilizaciji već potresla Rusiju. Od početka invazije na Ukrajinu, ruski predsjednik je nastojao zaštititi svoje stanovništvo od sumorne stvarnosti rata koji je pokrenuo, a koji u Moskvi zovu ‘specijalnom vojnom operacijom‘, pri čemu je Kremlj želio stvoriti osjećaj normalnosti na ulicama Moskve i drugih velikih gradova.

Mnogi su građani upravo tako reagirali na te napore vlasti, a ankete su konstantno pokazivale da se prosječni ruski građanin ne obraća preveliku pažnju na zbivanja vezana uz Ukrajinu.

No, to će se s odlukom o objavi djelomične mobilizacije i pozivanju 300.000 uglavnom mladih muškaraca itekako promijeniti jer rat će sada ući u kućanstva mnogih obitelji diljem zemlje. Djelomičnu mobilizaciju također će mnogi smatrati priznanjem vojnih neuspjeha ruskih snaga u Ukrajini.

Kremlj je mjesecima obećavao da neće posegnuti za takvim mjerama, inzistirajući na tome da će “specijalna vojna operacija” ići po planu pri čemu se, kako je prije nekoliko dana dodao sam Putin, Rusiji “ne žuri”.

Odluku o mobilizaciji pozdravit će tek proratni vojni i drugi blogeri te ultranacionalisti koji su se preokrenuli u neke od Putinovih najžešćih kritičara u posljednjih nekoliko tjedana nakon paničnog povlačenja Rusije iz regije Harkiv u Ukrajini, nakon silovite protuofenzive ukrajinskih snaga, piše Jutarnji.

Masovne pretrage o napuštanju zemlje

Inače, prvi znakovi nervoze u Rusiji, kako se čini, pojavili su se još u utorak navečer, kada se cijelu večer očekivalo obraćanje Vladimira Putina naciji i strahovalo da bi mogao objaviti opću mobilizaciju, do čega je na kraju došlo danas.

Tako su se u utorak navečer u Rusiji užarile internetske veze jer su se ruski državljani počeli na Googleu masovno raspitivati kako napustiti zemlju.

Indeks upita na Googleu za izraz “Kako napustiti Rusiju” u utorak je dosegao maksimum.

Zahtjevi su dosegli vrhunac u 18 sati, na temelju podataka Google trendova. Nedugo prije toga pojavile su se informacije o obraćanju predsjednika Putina i ministra obrane Šojgua. Pitanje iseljavanja najviše je zanimalo stanovnike regije Habarovsk na dalekom istoku Rusije, koja graniči s Kinom.

U utorak je zabilježen i vrhunac upita na temu mobilizacije, ali je bio manji nego u svibnju. Stanovnici regije Belgorod, u blizini ukrajinske granice, najaktivnije su se zanimali za ovu temu. Također, Rusi su počeli guglati i temu o odgodama vojske. Vrhunac je bio u 13 sati, nakon prvih izvješća o mogućnosti proglašenja mobilizacije, piše Jutarnji.

