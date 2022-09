KRALJ ČARLS OSTAVIO PORUKU NA KOVČEG KRALJICE ELIZABETE: Ovo je promaklo svima – EVO ŠTA PIŠE

Kralj Čarls III na sanduk preminule kraljice Elizabete, ostavio je skrivenu poruku. Javnost do nedavno nije znala šta u njoj piše, a strani mediji su uspjeli da razaznaju tekst koji glasi: „S ljubavlju za vječno sjećanje, Čarls R“.

R (royal) je oznaka kojom se potpisuju svi monarsi širom svijeta, a označava upravo to – onoga koji vlada. Ceremonija državne sahrane kraljice Eizabete okončana je u Vestminsterskoj opatiji, odakle je kovčeg sa njenim tijelom koji prati povorka krenuo ka Velingtonskom luku.

Podsjetimo, naviše pažnje privuklo je pojavljivanje i odnos princa Harija i princa Vilijama, kao i njihovih supruga Megan Markl i Kejt Midlton.

Javnost uživo prati događaj veka na kojem su se pojavili najveći zvaničnici. prenosi “Novi“.

The card on top of the coffin is from the King to his late mother:

He wrote: ‘In loving and devoted memory. Charles R’. pic.twitter.com/9FNHNiehiv

— Chris Ship (@chrisshipitv) September 19, 2022