Novi kralj opsovao i već dva puta izgubio živce zbog iste stvari

“Sluga mora raščistiti stol za mene. Ne može se od mene očekivati da pomičem stvari”, napisala je jedna tviterašica koja je stručnjak za čitanje sa usana.

Drugi put, tijekom ceremonije potpisivanja knjige u dvorcu Hillsborough u Sjevernoj Irskoj, naljutio se jer je iz olovke iscurila tinta te je rekao kako ne može “podnijeti ovu prokletu stvar”.

“Još jedan dan, još jedna svađa kralja Charlesa III. I olovke”, objavila je tviterašica.

Another day, another argument between King Charles III and a fountain pen. pic.twitter.com/Fa7SyxKpTs

— Kara Calavera 🇺🇸 🇺🇦 (@KaraCalavera) September 13, 2022