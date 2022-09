Izbor koji je izazvao pitanja: Zašto je Kraljicu na posljednji počinak odvezao Mercedes?

Mrtvačka kola koja prevoze lijes pokojne kraljice Elizabete II. privukla su pozornost zbog činjenice da začudo, nisu britanska. A, cijeli je život vozila i bila vožena samo u modelima britanskih marki. Vozilo njemačke marke u crnoj boji bilo je zaduženo za prijevoz lijesa ulicama Škotske do Edinburgha prije leta za London s Kraljevskim zračnim snagama.

Sama mrtvačka kola izradio je njemački proizvođač karoserija Binz. Riječ je o njihovom modelu H4 koji se temelji na W212 generaciji Mercedesove E-Klase, koja se proizvodila od 2009. do 2016. godine.

S produženim međuosovinskim razmakom i ukupnom duljinom od 599 cm, duži je od standardnog karavana za 109 cm.

To omogućuje automobilu da nosi lijes pune dužine straga, dok još uvijek ima mjesta za putnika na prednjim i stražnjim sjedalima. Staklena ‘kućica‘ na stražnjem dijelu za gledanje lijesa također podiže visinu vozila punih 44,5 cm u odnosu na tvornički model.

Vozilo je za tu prigodu pripremilo pogrebno društvo William Purve. Činjenica da je lijes prevezen u njemačkom vozilu privukla je pozornost, posebno s obzirom na mrtvačka kola koja su koristili britanski kraljevski članovi u prošlosti.

Lijes princa Phillipa vozio se u stražnjem dijelu Land Rover Defendera napravljenog posebno za njegov sprovod. Još davno, lijes kraljičine majke prevozio je Jaguar.

Bez obzira na to, Rolls-Royce ili Bentley bi više odgovarali tom zadatku. Međutim, iz bilo kojeg razloga, nisu uloženi posebni napori da se osigura britansko vozilo za taj posao. Ipak, to je na neki način prikladno, budući da je kraljevska obitelj imala dugu vezu s Daimlerovim modelima koja se proteže sve do 1900. godine.

Početni planovi da se lijes preveze vlakom su odbačeni zbog nepraktičnosti osiguranja željezničkih tračnica tijekom cijelog putovanja.

Lijes će zatim putovati kroz London državnim mrtvačkim kolima, koja bi mogla biti britanska, i kočije s oružjem tijekom raznih ceremonija, prije nego što se održi sprovod u kapelici St. George‘s, piše Jutarnji.

