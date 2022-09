Zelenski u Kijevu doživio saobraćajnu nesreću

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Zelensky) jučer je posjetio oslobođeni Izjum u harkovskoj regiji, ali je po povratku doživio saobraćajnu nesreću, rekao je njegov glasnogovornik Sergii Nikoforov.

On je rekao da Zelenski nije ozbiljno povrijeđen. Naime, kako je objavio na Facebooku, putničko vozilo se sudarilo s predsjedničkom pratnjom automobila u Kijevu.

Vozaču drugog vozila pružena je prva pomoć od medicinskog tima Zelenskog i odvezla ga je hitna pomoć.

– Liječnici su pregledali predsjednika, koji nije zadobio ozbiljnije povrede – napisao je Nikiforov.

Nikiforov je naglasio da se okolnosti ove nesreće istražuju, prenosi Avaz.

