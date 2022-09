Reuters: Rat je mogao biti zaustavljen, ali je Putin odbio dogovor

Glavni izaslanik Vladimira Putina za Ukrajinu Dmitrij Kozak rekao je šefu Kremlja da je postigao privremeni sporazum sa Kijevom koji će zadovoljiti zahtjev Rusije da Ukrajina ostane van NATO-a, ali je Putin to odbio i nastavio sa svojom vojnom kampanjom, javlja Reuters.

Kozak je rekao Putinu da vjeruje da je sporazum koji je sklopio otklonio potrebu da Rusija nastavi okupaciju Ukrajine velikih razmjera.

Kremlj negira ove navode

Putin je prije rata više puta tvrdio da se NATO i njegova vojna infrastruktura približavaju ruskim granicama prihvatanjem novih članica iz istočne Evrope, i da se Alijansa sada sprema da uvede i Ukrajinu u svoju orbitu.

On je javno rekao kako Rusiji to predstavlja egzistencijalnu prijetnju. Iako je ranije podržavao pregovore, Putin je, kada mu je predstavljen Kozakov dogovor, jasno stavio do znanja da ustupci o kojima je pregovarao njegov pomoćnik nisu otišli ​​dovoljno daleko i da je proširio svoje ciljeve na pripajanje dijelova ukrajinske teritorije.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov (Dmitry) je rekao da ovi navodi nemaju veze sa stvarnošću i da se ovako nešto nikada nije dogodilo.

Pregovori dimna zavjesa za invaziju

S druge strane, savjetnik Volodimira Zelenskog (Zelensky) je rekao kako su Rusi iskoristili pregovore kao dimnu zavjesu, a da su se ustvari pripremali za invaziju,piše Avaz

Dva od tri izvora rekla su da je do pokušaja da se sporazum finalizira došlo odmah nakon ruske invazije 24. februara. Nekoliko dana kasnije, Kozak je vjerovao da ima saglasnost Ukrajine sa glavnim uslovima koje je Rusija postavila i preporučio Putinu da potpiše sporazum, rekli su izvori.

Jedan od izvora bliskih ruskom rukovodstvu kazao je da je Kozak imao „zeleno svjetlo“ ruskih vlast da postigne dogovor sa Kijevom, ali da je po postignutom dogovoru i njegovom povratku u Moskvu, sve otkazano jer je „Putin jednostavno promijenio plan“.

Druga osoba je rekla kako su se razgovori raspali početkom marta, jer su ukrajinski zvaničnici vidjeli koliko je Putin privržen nastavku invazije.

