Zbog njega su Japanci zdravi i žive najduže: 10 zlatnih savjeta slavnog ljekara!

On je preminuo je 18. jula 2017, u 105. godini, svijetu je ostavio tajnu dugovječnosti.

Želite da doživite stotu i to u dobroj formi, zdravog tijela i duha? Moguće je – on je to pokazao i svojim primjerom!

Hinohara je pomogao i u uspostavljanju medicinskih sistema, zahvaljujući kojima su Japanci postali jedan od najdugovječnijih naroda na svijetu. Gotovo do smrti, doktor Hinohara je radio u bolnici, liječio pacijente i predavao studentima na fakultetima.

DESET ZLATNIH SAVJETA

1. Energija dolazi iz toga što se osjećamo dobro, a ne iz zdrave ishrane i puno spavanja

“Svi se sjećamo kako smo kao djeca, kada smo se zabavljali, često zaboravljali da jedemo ili spavamo. Vjerujem da možemo zadržati taj stav i kao odrasle osobe – najbolje je ne umarati tijelo s previše pravila, kao što su ručak i spavanje”, objašnjava dr. Hinohara.

2. Čuvajte se gojaznosti!

Doktor Hinohara stalno je naglašavao da stotu dožive osobe koje nemaju višak kilograma, pa zato treba paziti na svoju težinu i fizičku kondiciju. Ne treba se opterećivati ishranom, ali ipak treba voditi računa da se ne prejedamo. On je, naprimjer, za doručak pio kafu, čašu mlijeka i sok od narandže sa kašičicom maslinovog ulja. Vjerovao je da je ovo ulje odlično za krvne sudove i kožu. Za ručak je jeo mlijeko i keks, a često je i preskakao ručak kada je bio prezaposlen. Za večeru je jeo povrće, ribu i rižu. Dvaput sedmično jeo je govedinu.

3. Planirajte unaprijed!

Hinohara je uvijek imao pun raspored za godinu unapred, a čak je i planirao još više u budućnost. Tako se, kako je rekao, jako radovao Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. Nažalost, nije ih doživio, ali njegov stav prema životu i planovima govori koliki je bio optimista, što je isto vrlo važna stavka za dugovječnost.

4. Ne morate otići u penziju ako ne želite

“Nakon 65. godine počeo sam da volontiram. Predajem i obilazim pacijente, čak i po 18 sati na dan i uživam u svakoj minuti svog posla”, govorio je Hinohara. Ukoliko čovjek želi još da radi, neka radi. Ukoliko ne želi, neka ide u penziju i posveti se onome što želi da radi.

5. Dijelite znanje i vještine s drugima

Hinohara je godišnje održavao oko 150 predavanja. Predavao je svima – od dječice u školi do ozbiljnih biznismena i ljekara. Uvijek je stajao dok je govorio, a predavanja su mu trajala ponekad i po 90 minuta. Imao je običaj da kaže kako ga stajanje čini snažnim.

6. Nemojte vjerovati svemu što kaže ljekar

Doktor Hinohara je smatrao da ljekari ne mogu da izliječe svaku bolest i svakog pacijenta. Predlagao je ljudima da, kada im ljekar prepiše terapiju ili neki pregled, da ga pitaju da li bi to isto preporučio svojim bližnjima. Ukoliko bi odgovor bio negativan, zašto se izlagati bespotrebnom stresu i patnji? Vjerovao je da životinje i muzika imaju veliki uticaj u ozdravljenju, puno veći nego što to misli medicina.

7. Uvijek koristite stepenice i nosite sami svoj prtljag

Kako biste ostali zdravi i vitalni, zaboravite na lift. Uvijek i svuda idite stepenicama i trudite se da nosite svoj prtljag sa sobom. Hinohara je cijeli život išao stepenicama i uvijek po jednu preskakao. Stepenice i hodanje su svakodnevna vježba za vaše srce i cijelo tijelo.

8. Nadahnjujte se svaki dan, pronađite inspiraciju

Čitajte, pronađite u književnosti pisce koji vas nadahnjuju. Tako je činio i Hinohara. Za njega je najinspirativnija bila poema Roberta Brauninga Abt Vogler. Ne morate se zadržati samo na književnosti. Slušajte muziku, uživajte u likovnoj umjetnosti, šetajte u prirodi.

9. Bol je misteriozna…

Najučinkovitiji način da prevladate bol je kroz zabavu. Kada se dijete udari, objasnio je Hinohara, plakat će sve dok mu pažnju ne okupira nešto drugo. Tada će zaboraviti na bol. Tako bi trebalo da rade i odrasli ljudi. Bol treba utopiti u zabavi. Smatrao je da bi u bolnice trebalo dovesti terapijske pse i ostale životinje, kao i muziku koja će pomoći pacijentima da se nose s bolom.

10. Ne gomilajte materijalne stvari

“Ne trošite život na gomilanje materijalnog, jer ionako ništa nećete ponijeti sa sobom kad umrete”, jednostavan je bio Hinohara u posljednjem od deset zlatnih principa dugovječnosti. prenosi “Novi“.

