Sijarto: Ograničavanje cijene ruskog gasa protivno interesima EU

Sijarto, koji se sastao u Moskvi sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom u julu i zatražio dodatnih 700 miliona metara kubnih gasa pored postojećeg sporazuma o dugoročnoj isporuci gasa, rekao je da bi predloženo ograničenje momentalno izazvalo prekid isporuka gasa Evropi.

“Plan o uvođenju ograničenja cijene ekskluzivno za ruski gas koji dolazi gasovodima u potpunosti je protivan interesima Evrope i Mađarske”, rekao je Sijarto.

On je dodao da bi to momentalno dovelo do prekida isporuka ruskog gasa i da “nije potrebna Nobelova nagrada da bi se to shvatilo”.

Ministri energetike zemalja EU razgovaraće danas o ublažavanju cijena energenata, koje su povećane u vrijeme kada je Rusija skoro potpuno obustavila isporuke gasa Evropi zbog evropskih sankcija povodom rata u Ukrajini, piše Srna.

Facebook komentari