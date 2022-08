Von der Leyen na Bledu: Putin ne može pobijediti u ratu u Ukrajini

U Sloveniji je danas počeo dvodnevni Bled Strategic Forum 2022. Ovogodišnjem forumu održava se pod naslovom “Vladavina moći ili moć pravila“, a u fokusu tog prestižnog skupa je rat u Ukrajini i njegove posljedice po cijeli svijet.

Prisutnim se obratila i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i istakla da je ovogodišnja tema Foruma veoma dobro odabrana jer se radi o najrelevantnijem pitanju koje se tiče Evrope i svijeta.

“Sve ovisi o snazi demokratije, o našem kapacitetu da očuvamo fundamentalne principe, pružimo otpor agresiji, zaštitimo naše vrijednosti i naše prijatelje. Svijet pomno prati naš odgovor na rusku agresiju. Stvari su svima jasne. Početkom ove godine Rusija i Kina su otvoreno proglasile takozvano bezgranično prijateljstvo. Samo nekoliko sedmica kasnije, Rusija je pokrenula rat protiv Ukrajine. Poruka ne može biti jasnija. Ako želimo očuvati osnovne principe, kao što su samoopredjeljenje i nepovredivost granica, Putin ne može pobijediti u ovom ratu, a Ukrajina mora pobiijediti. To je posve jasno“, rekla je Von der Leyen i izmamila aplauz u dvorani.

Ističući kako je Evropska unija uvela niz oštrih sankcija Rusija i kako će te sankcije i dodatno rasti, Von der Leyen je kazala sankcije djeluju tako što nanose kolosalnu štetu sposobnosti Kremlja u vođenju rata.

“Podržavat ćemo Ukrajinu sve dok je to potrebno. Činimo to za Ukrajinu, činimo to za očuvanje naših evropskih vrijednosti i da pokažemo Rusiji i svijetu da se kršenje međunarodnih pravila skupo plaća. To mora biti svima jasno“, poručila je Von der Leyen.

Ona je istakla i važnost strateškog djelovanja na jačanju vlastitih i slabljenju ruskih kapaciteta djelovanja, jačanja demokratije u kontekstu pitanja Ukrajine, ali i Zapadnog Balkana te djelovanja nužnog globalnog djelovanja na jačanju sistema zasnovanog na pravilima.

“Primarno mislim na okončanje naše ovisnosti o prljavom ruskom fosilnom gorivu. Radimo na tome i diversifikujemo našu opskrbu“, rekla je Von der Leyen i dodala da EU nastavlja ulagati u zelenu energiju.

Naglasivši da eri ruskih fosilnih goriva u Evropi dolazi kraj, šefica Evropske komisije kazala je da je neophodno nastaviti s reformom energetskog tržišta Evrope kako bi se zaustavila poskupljenja struje i energenata.

Von der Leyen je također komentirala situaciju u vezi s evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana i rekla da su iskoraci Sjeverne Makedonije i Albanije veoma važni te je dodala da će EU, baš nastaviti podršku toj regiji.

“Neka ne bude nikakve sumnje, naši prijatelji sa Zapadnom Balkanu su dio naše evropske porodice. Jadran i planine su uvijek spajali a nisu bili granica, naše ekonomije su povezane. Prosperitet Balkana u potpunosti ovisi o njegovoj integraciji u ostatak Evrope. Najvažnije je to da ljudi Zapadnog Balkana velikom većinom žele priključenje Evropskoj uniji“, rekla je Von der Leyen.

Ona je kazala da je jasno da je u proteklih nekoliko godina došlo do usporavanja integracijskog procesa, ali da EU ima jasan strateški interes da sve zemlje ZapadnogBalkana nastave put ka članstvu.

“Stabilnost Zapadnog Balkana je Evropska stabilnost, a prosperitet Zapadnog Balkana je također evropska“, rekla je Von der Leyene i ukazala na neophodnost ubrzavanja ekonomskih integracija i jačanja kredibiliteta pristupnog procesa.

