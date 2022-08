KOD ITALIJE POTONULA JAHTA DUGA 40 METARA, POJAVIO SE I SNIMAK

Pojavili su se i snimci trenutka kada je superjahta potpuno potonula u Sredozemno more.

Ovo plovilo od 40 metara ušlo je u poteškoće oko 15 km od marine Catanzaro u Italiji.

Italijanska obalska straža spasila je svih devet ljudi na brodu – četiri putnika i pet članova posade – koji se kretao od Gallipolija do Milazza kada je potonuo.

Istražuje se razlog zbog kojeg je jahta potonula.

The Italian Coastguard rescued nine people from a sinking superyacht off the coast of Catanzaro Marina, in southern Italy.

