Savjetnik Zelenskog tvrdi da je spreman naslijediti ukrajinskog lidera

Razgovarajući s novinarom Dmitrijem Gordonom, za kojim je Rusija izdala potjernicu, Arestovič je rekao da će se kandidovati za funkciju ukrajinskog predsjednika ako Zelenski ne bude tražio drugi mandat.

“Pogrešno je govoriti o predsjedničkim ambicijama”

– Ne odvajam se od predsjednika. I nikada nisam iznevjerio ljude s kojima radim. Možda imam drugačije mišljenje, ali ga nikada neću iznijeti… jer ne iznosim ničiji prljav veš u javnosti – rekao je Arestovič.

Smatra pogrešnim da u trenutku dok je u njegovoj zemlji vanredno stanje zbog rata s Rusijom govori o predsjedničkim ambicijama.

“Neću ga otpisati”

– Ako se on (Zelenski) kandiduje za drugi mandat, naravno da ga neću otpisati ni u kom slučaju, to je tehnički nemoguće – naglasio je on.

Osim što je savjetnik Volodimira Zelenskog, Arestovič je i popularan bloger s više od 1,5 miliona pretplatnika na svom YouTube kanalu, gdje redovno govori o aktuelnim društveno-političkim temamam, prenoai Avaz.

Facebook komentari