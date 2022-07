Zelenski: Žetva bi ove godine mogla biti upola manja od uobičajene

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Zelensky) oglasio se na Twitteru gdje je naveo kako bi žetva ove godine mogla biti upola manja od uobičajene.

Naravno, razlog je ruska invazija na Ukrajinu koja je započela 24. februara.

– Ukrajinska žetva ove godine je pod prijetnjom da bude upola manja nego inače. Naš je glavni cilj – spriječiti globalnu krizu hrane uzrokovanu ruskom invazijom. Ipak, žitarice pronalaze način da se isporučuju alternativno”, dodao je.

Ruska blokada ukrajinskih crnomorskih luka – poručio je Zelenski.

Podsjetimo, Ukrajina je ključni svjetski snabdijevač žitaricama, a sporazum potpisan u Istanbulu predviđa siguran prolaz za brodove koji prevoze žito iz tri južne ukrajinske luke.

Ukrainian harvest this year is under the threat to be twice less. Our main goal — to prevent global food crisis caused by Russian invasion. Still grains find a way to be delivered alternatively. Watch a new episode of @United24media «Yep, this is Ukraine»: https://t.co/JvaqQcnXb3 pic.twitter.com/hBxuvjlFWc

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2022