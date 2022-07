Ovo su najbolje destinacije za solo putovanja

Južna Amerika – najbolje za pustolovine

Planine za hiking, rijeke za rafting, drevne ruševine, džungle… Južna Amerika je, kažu u Lonely Planetu, ultimativna destinacija za pustolovinu. Nema razloga za strah, nadodaju, zbog veličine kontinenta. Granice se lako prelaze, a dobro je etabliran i tzv. Gringo Trail, odnosno najpopularnije destinacije diljem kontinenta na kojima ćete neizbježno sresti suputnike i imati društvo. Isto tako, Južna Amerika ima i odlične opcije smještaja, među ostalim dobru mrežu hostela, a lokalno je stanovništvo toplo i ljubazno.

Ubud, Indonezija – najbolji za “punjenje baterija”

Bez obzira na to jeste li čitali knjigu ili gledali film, odnosno volite li “Jedi, moli, voli”, pišu u Lonely Planetu, Ubud u Indoneziji doista ima neku posebnu magiju. Riječ je o umjetničkom i duhovnom centru zemlje, koji je ujedno toliko opušten da je savršen za punjenje baterija. Dapače, sve vrvi različitim programima za unapređenje tjelesnog i duhovnog zdravlja, jogom i vegetarijanskim restoranima.

Belin, Njemačka – najbolje za noćne izlaske

Berlin ima reputaciju jednog od najprijateljskijih i najuključivijih gradova u Europi, a usput je planetarno poznat i po svom noćnom životu. Riječ je o jednom od najboljih mjesta u Europi za partijanje, no to nije sve. To su, mimo nevjerojatnih klubova svih mogućih vrsta u svim mogućim okruženjima, i neobični kafići i butici, buvljaci, tona muzeja, street food…

Rim, Italija – najbolje za kulturu

Vječni Grad toliko je krcat kulturnim znamenitostima da ćete ih moći istraživati mjesecima. Teško ih je sve nabrojati, no riječ je o cijelom spletu umjetničkih, arhitekturnih i povijesnih čuda i dostignuća u kojima, kaže Lonely Planet, u prosjeku godišnje uživa i po 14 milijuna turista. I da, nemojte od silnog razgledavanja i upijanja dojmova zaboraviti hranu. Rim je i gastronomska meka. prenosi n1

