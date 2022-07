Šokantni video snimak požara u Portugalu, u Španiji umrlo najmanje 350 ljudi

Vreline prate i požari koji bjesne diljem Portugala, a jedan korsnik Twittera objavio je nevjerovatnu snimku koja pokazuje dimenizje požara u gradu Aveiro,

Najmanje je 350 osoba umrlo je zbog toplotnog vala u Španiji s temperaturama visoko iznad 40 stupnjeva celziusa. Samo u petak, kad su se temperature u nekim dijelovima Španije popele na 45 stupnjeva, 123 osobe su umrle od uzroka povezanih s ekstremnom vrućinom. Krivac za visoke temperature pronalazi se u klimatskim promjenama. prneosi “N1“.

