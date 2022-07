Ko je bio Shinzo Abe, likvidirani premijer za kojim žale i Zapad i Putin?

Bivši japanski premijer Shinzo Abe preminuo je nakon atentata na predizbornom skupu u gradu Nara, blizu Osake na zapadu Japana. Napad se dogodio dok je Abe držao govor. Svjetski lideri šokirani, izražavaju sućut.

Shinzo Abe - (Photo by The Asahi Shimbun via Getty Images)