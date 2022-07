Objavljena fotografija: Ubica bio iza leđa Abea, čekao je da se popne na binu, a onda je zapucao

Bivši premijer Japana Shinzo Abe upucan je tokom govora koji je držao u gradu Nara, nakon čega je preminuo u bolnici.

Napadač je odmah uhapšen, a radi se o bivšem pripadniku japanskih pomorskih odbrambenih snaga.

On je identificiran kao Tetsuja Jamagami (41) iz Nare. Na fotografijama s lica mjesta vidi se napadač kako stoji iza Abea dok se ovaj penje na binu da održi govor.

Ubica je prišao Abeu i iz neposredne blizine ispalio u njega dva metka iz pištolja kojeg je sam izradio.

Policija je tokom istrage u njegovoj kući pronašla određenu količinu eksploziva. prneosi “Avaz“.

The man who assassinated Japan’s former prime minister Shinzo Abe is seen standing behind him, just before he begins speaking. pic.twitter.com/FOAbKf3ipK

— Mike Sington (@MikeSington) July 8, 2022