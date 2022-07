Evropska unija upozorava na klimatsku sezonu pred nama sa sušama i požarima

Sa ekstremno sušnim vremenom koje je pogodilo nekoliko mediteranskih zemalja, povjerenik EU Maroš Šefčovič rekao je zakonodavcima da bi “sadašnja suša u Evropi mogla postati najgora ikad”, prenosi ABC news.

Požari koji pustoše velika područja samo pogoršavaju klimatsku krizu, rekao je Šefčovič.

“Statistike pokazuju da od 2017. imamo najintenzivnije šumske požare ikada viđene u Evropi i da nažalost očekujemo da bi sezona šumskih požara 2022. mogla slijediti ovaj trend”, rekao je.

Dugotrajni sušni periodi pogodili su nekoliko zemalja članica poput Grčke i Italije, a toplinski val prošlog mjeseca stigao je čak do sjeverne Njemačke. To je povećalo zabrinutost širom Evrope za nove katastrofe do kraja ljeta.

Šefčovič je rekao da EU već financira upućivanje više od 200 vatrogasaca iz cijelog bloka na gašenje požara u Grčkoj.

Italija je trenutno usred toplinskog vala zajedno s najgorom sušom u sjevernoj Italiji u posljednjih 70 godina, a uvjeti su povezani s katastrofom prošle nedjelje kada se veliki komad ledenjaka Marmolada odcijepio i srušio na planinare.

Broj mrtvih je devet, a petero ljudi koji su tamo planinarili još uvijek se vode kao nestali.

“Tragični događaj u Marmoladi samo je posljednji primjer katastrofa povezanih s višim temperaturama, a time i s klimatskim promjenama”, rekao je Šefčovič, piše N1.

