Medvedev sada vrijeđao Fon der Lejen: “Specijalista za rađanje djece”

Nekadašnji ruski predsjednik, a sada zamjenik predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev (Dmitry) poprilično je aktivan na društvenim mrežama u posljednje vrijeme.

Nakon što je izvrijeđao francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron), njemačkog kancelara Olafa Šolca (Scholz) i italijanskog premijera Marija Dragog (Draghi), koje je nazvao evropskim ljubiteljima žaba, kobasica i žpageta, nakon njihove posjete Kijevu, Medvedev je imao i pogrdan komentar za predsjednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lejen (von der Leyen).

Evropska komisija je izdala preporuku za davanje statusa kandidatkinje za EU Ukrajini, poslije čega je Fon der Lejen izjavila da su “Ukrajinci spremni da umru za evropsku perspektivu”.

Medvedev se oglasio na Twitteru i Fon der Lejen nazvao “specijalistom za rađanje djece”.

Ukrainians are ready to die for the European perspective, says the EC president who is also a childbirth specialist. Looks like, this is what the kind caretakers from the EU are preparing them for.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 17, 2022