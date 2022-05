PRVO POJAVLJIVANJE MELANIJE TRUMP U MEDIJIMA OD NAPUŠTANJA BIJELE KUĆE: Pogledajte kako izgleda

Kao grom iz vedra neba osvanula najava emisije na televiziji “Fox news” u kojoj bivša prva dama Amerike premijerno gostuje nakon skoro godinu i po dana od odlaska iz najpoznatije i najipozantnije kuće u Vašingtonu, a u razgovoru je “pecnula” i aktuelnog predsjednika SAD-a Džoa Bajdena.

Melanija Tramp je, naime, nestašicu dohrane za bebe širom zemlje, o čemu je primarno govorila u svom gostovanju, opisala kao “srceparajuću” rekavši da je za krizu odgovorno “vođstvo”. Intervju doskorašnje prve dame Amerike biće emitovan u cjelosti u nedelju. U tizeru objavljenom u petak uveče, voditelj PIt Hegset je tražio je njeno mišljenje o pomenutom problemu, a Melanija je imala spreman odgovor, prenosi “Daily Mail”.

“Srceparajuće je vidjeti da dohrana nije dostupna djeci u 21. veku u Sjedinjenim Američkim Državama”, rekla je ona.

Upitana šta je uzrok nestašice, slovenačke gore list odgovorila je koncizno: “Vođstvo”.

Kada je Hegset upitala da li misli na nedostatak i neumeće vođstva, ona je rekla: “Da”.

Ova 52-godišnjakinja se držala povučeno otkako je napustila Bijelu kuću u januaru 2021. Vrijeme je provodila promovišući svoju kolekciju kripto umjetnina. Melanija Tramp objavila je, naime, u decembru da prodaje prvi nezamenljiv token (NFT), pod nazivom “Melanijina vizija” ( Melania’s Vision).

To je prva digitalna umjetnina koju Melanija prodaje na njenoj novoj platformi za nezamenljive tokene, na sajtu MelaniaTrump.com.

Riječ je o akvarelu umjetnika Marka Antoana Kulona koji je naslikao njene oči, a uključuje i audio-snimak Melanije Tramp, saopšteno je iz njene kancelarije.

Digitalna umjetnina koštaće oko 150 dolara i moći će da se kupi do kraja godine. Dio prihoda, kako je najavljeno, odlaziće za pomoć djeci iz hraniteljskih porodica.

Osim pomenutog promovisanja svog novog biznisa, nije se oglašavala u vezi sa društveno – političkim prilikama u zemlji, a njen povratak na naslovne strane i male ekrane uslijedio je kada je kriza u vezi sa bebama eskalirala.

Šef jedne od četiri kompanije koje kontrolišu 90% američkog tržišta dohrane za bebe upozorio je da bi nestašice širom zemlje mogle da potraju do kraja godine, a dok ćemo Melanijine prognoze čuti u eksluzivnom intervjuu koji je stavljen u programsku šemu za nedelju.

