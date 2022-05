Francuski zvaničnici: EU bi mogla ubrzo postići dogovor o zabrani ruske nafte

Francuski predsjednik Emmanuel Macron održao je telefonski razgovor s Orbanom u pokušaju da prekine zastoj oko posljednje, šeste runde sankcija EU uslijed ruske invazije.

Postojali su “kontakti na svim nivoima kako bi se osiguralo da imamo globalni dogovor o ovom šestom paketu”, rekao je portparol Jelisejske palate nakon poziva.

Clement Beaune, Macronov saveznik i francuski ministar za Evropu, rekao je da misli da bi dogovor mogao biti postignut “ove sedmice”.

U međuvremenu je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je postignut napredak nakon što je posjetila Budimpeštu kako bi razgovarala o planovima s Orbanom u ponedjeljak navečer.

Ona je navela da je ovaj razgovor bio “koristan za razjašnjavanje pitanja vezanih za sankcije i energetsku sigurnost”.

“Napravili smo napredak, ali je potreban dalji rad“, dodala je ona, obećavajući da će održati video konferenciju sa drugim zemljama u regionu kako bi se pojačala saradnja na naftnoj infrastrukturi.

Diplomate EU insistiraju da je svih 27 država članica budu ujedinjene oko ideje o zabrani ruske nafte, a izvori koji su upoznati sa pregovorima o ovom pitanju tvrde da je odlaganje takvog poteza više iz tehničkih nego političkih razloga, navodi The Guardian.

Otprilike četvrtina nafte u EU dolazi iz Rusije, ali neke zemlje koriste daleko više ruske nafte. Slovačkoj i Mađarskoj, zemljama bez izlaza na more, koje su skoro potpuno zavisne od ruske nafte, ponuđeno je odlaganje uvođenja embarga na naftu do kraja 2024. godine, kako bi im se omogućilo da remontuju svoje rafinerije. Češkoj je ponuđeno odlaganje do juna 2024. godine, dok bi potpuna zabrana za ostatak EU stupila na snagu do kraja ove godine.

Orban je prošle sedmice rekao da je “u svom sadašnjem obliku” prijedlog “ravan bacanju nuklearne bombe na mađarsku ekonomiju” a mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto ponovio je ovu frazu prije razgovora s Von der Leyen u ponedjeljak. prenosi “n1“.

