Noćno obraćanje Zelenskog: “Nemoguće je predvidjeti kada će rat završiti”

“Mnogi gradovi i zajednice još su uvijek pod privremenom kontrolom ruske vojske”, kazao je Zelenskij pa dodao:

“Ali ne sumnjam da je samo pitanje vremena kada ćemo osloboditi svoju zemlju.”

Zelenskij je ranije u svom obraćanju istaknuo činjenicu da je invazija, koja je započela 24. veljače, upravo prošla tromjesečnu granicu.

Kazao je da nema jednostavnog odgovora na pitanje kada će Ukrajinci pobijediti Ruse, dodavši da će pobjeda i mir doći brže ako se svaki Ukrajinac bori.

“Kada pobijedimo, svi će to osjetiti. Kada dođe mir, svi će to vidjeti. Ali da bi se to dogodilo, i dogodilo brže, trebamo razmišljati ne o tome kada će i što će biti. Moramo svaki dan razmišljati o tome kako boravak okupatora na našoj zemlji učiniti još nepodnošljivijim”, naglasio je Zelenskij pa zaključio:

“Da bi Rusija tražila mir, svaki Ukrajinac se mora boriti. Oni moraju braniti slobodu. Jer svaki dan borbe dodaje godine mirnog života nakon ovog rata. Nakon naše pobjede.” prenosi “Novi“.

Facebook komentari