Dmitrij Peskov: Lice ruske propagande i vjerni Putinov saradnik još od 2008. godine

– Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov igrao je ključnu ulogu u propagandnim i dezinformacijskim kampanjama za prikrivanje najstrašnijih zloupotreba Kremlja, uključujući korištenje hemijskog oružja i vojne napade u kojima su ubijani civili – navodi Stejt Department.

Stejt Department podsjeća kako je Peskov uz Putina od 2008. godine i da je od tada igrao ključnu ulogu u propagandnim i dezinformacijskim kampanjama za prikrivanje veza Kremlja s trovanjem bivšeg ruskog obavještajca Aleksandra Litvinenka 2018., kao i bivšeg vojnog obavještajnog povjerenika Sergeja Skirpala i njegove kćerke Julije, te trovanje opozicionara Alekseja Navaljnog.

– U svim tim slučajevima, službeni i neovisni izvori razotkrili su dezinformacije Kremlja i utvrdili izravnu odgovornost Kremlja. Služenje Putinu bilo je unosno za Peskova, a uprkos tome što je bio državni službenik tokom cijele karijere, on i njegova porodica sada su multimilioneri – objavio je Stejt Department.

Podsjetili su da je Peskov, prije početka ruske invazije, u nekoliko navrata negirao da Rusija nema namjeru da napadne Ukrajinu.

Glasnogovornik Kremlja je pokušao diskreditirati izvještaje zapadnih medija koji su razotkrili pripreme za napad na Ukrajinu, a Peskov je za to vrijeme uvjeravao da Rusija ne predstavlja prijetnju, te da će biti “posljednja zemlja u Evropi” koja će razmišljati o započinjanju rata.

Tvrdnje zapadnih medija je nazivao “provokacijama”, “zapadnjačkom histerijom”, “lažnjacima” i “manijakalnim ludilom informacija”. Međutim, 24. februara, dana kada je započela ruska invazija na Ukrajinu, potvrđeni su medijski izvještaji, čime je potkopan kredibilitet Dmitrija Peskova.

Izbjeljivanje zločina Kremlja u Ukrajini

Dok se ruske vojne snage povlače iz dijelova Ukrajine i premještaju negdje drugdje, svijet uči o zločinima Kremlja diljem zemlje, navode iz Stejt Departmenta.

– Human Rights Watch i drugi neovisni izvori dokumentirali su mnoge slučajeve pogubljenja po prijekom postupku, masovnih silovanja i pljačke civilne imovine, zaključujući da su ruske vojne snage počinile ratne zločine.

U Buči i mnogim drugim predgrađima Kijeva pojavili su se slikoviti dokazi raširenih ubistava i mučenja civila, pri čemu su neki pucani iz neposredne blizine, a drugi sa vezanim rukama ili su spaljeni.

Uprkos tim jasnim, činjeničnim i nepobitnim izvještajima, Peskov je bio jedan od ključnih implementatora Kremljovog standardnog dezinformacijskog priručnika poricanja, laži i zamagljivanja.

Kremlj je reagirao na globalno negodovanje nakon dokaza da su njegove snage počinile ratne zločine u Buči tako što je prvo zanijekao bilo kakvu umiješanost u masakr, a zatim propagirao nekoliko lažnih narativa kako bi sakrili istinu.

Peskov je ustvrdio da “kalendarski slijed događaja ne svjedoči u prilog ovim tvrdnjama”. Rekao je da su optužbe “neutemeljene”, opisujući otkriće masovnih ubistava kao “dobro insceniranu tragičnu predstavu” i “krivotvorinu kako bi se pokušala ocrniti ruska vojska”.

Čak i nakon što su “New York Times” i “Reuters” neovisno potvrdili da su civili u Buči ubijeni kada su ruske snage kontrolirale grad, na temelju pregleda video zapisa i satelitskih snimaka, Peskov je inzistirao da su ubojstva bila “rezultat insceniranog krivotvorenja” – ističu iz Stejt Departmenta.

Nametanje troškova za Peskova

Sjedinjene Američke Države su 3. marta uvele sankcije Peskovu. Australija, Kanada i Evropska unija (EU) također su sankcionirale Peskova.

Ministarstvo financija SAD je 11. marta sankcioniralo trojicu članova uže njegove porodice, koji žive luksuznim životnim stilom koji nije u skladu s platom Peskova kao državnog službenika i koji je vjerovatno izgrađen na nezakonito stečenoj dobiti od veza i saradnje s Putinom.

Članovi Peskove porodice, prema informacijama Ministarstva finansija SAD, imaju carstvo nekretnina čija je vrijednost viša od deset miliona dolara, piše Avaz.

