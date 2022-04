Rusija objavila novi snimak: “Ovo su mornari s potopljene Moskve”

Rusko ministarstvo odbrane je objavilo snimku susreta vojnika s admiralom.

Ova zemlja nije objavila koliko vojnika je preživjelo eksploziju na brodu.

Ukrajina tvrdi da je pogodila Moskvu protubrodskim projektilima Neptun i tako uzrokovala potonuće zapovjednog broda ruske Crnomorske flote.

S druge strane, Rusija insistira da je na brodu došlo do eksplozije streljiva uzrokovane požarom.

SAD su podržale ukrajinsku verziju priče. Viši dužnosnik američkog ministarstva odbrane rekao je kako vjeruju da su dva ukrajinska projektila Neptun pogodila ruski ratni brod u Crnom moru. prneosi “Radiosarajevo“.

Novinar The Guardiana je objavio ovaj snimak putem Twittera te napisao:

“Prvi snimak spašene ekipe Moskve u Sevastopolju. Za sada, nema informacija o žrtvama”.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) April 16, 2022