Austrijski kancelar: Putin je jasan, bit će krvavo

Austrijski kancelar Karl Nehamer (Nehammer) istakao je, povodom nedavne posjete Moskvi, da je predsjednik Rusije Vladimir Putin veoma jasan u svojim ciljevima.

Nehamer je, za njemački internet-sadržaj “Pionir”, na pitanje da li je Putin još racionalan, rekao da “nije stekao utisak da ruski predsjednik nije psihički zdrav”. Također je rekao i da se ruski predsjednik u potpunosti vodi ratnom logikom.

Putinov cilj

On je kazao da je cilj njegove posjete bio da Putina konfrontira sa dešavanjima u Ukrajini, zločinima, i da ukaže koliko su važni humanitarni koridori. Na pitanje koji su Putinovi motivi za rat, prenio je da Rusija na istoku Ukrajine brani svoje bezbjednosne interese.

Ukazao je da mu je Putin govorio o nepravdi prema Rusima na istoku Ukrajine i da smatra da je u pravu, te da ga neopravdano kritikuje Zapad, javlja Tanjug.

Kada je riječ o cilju Putina, Nehamer je rekao da je iz onoga što je čuo od šefa ruske države to prije svega istok Ukrajine, kako bi se uspostavila neka vrsta bezbjednosne linije ka Ruskoj Federaciji.

Posebno krvav okršaj

– To će sada očigledno sprovesti u djelo svim vojnim sredstvima. Povukao je trupe iz Kijeva i pregrupisao ih. Izgleda kao da ih postavlja iza leđa ukrajinskih snaga, koje se nalaze na liniji kontakta. Taj okršaj bit će posebno krvav, jer i Ukrajinci znaju šta ruska strana namjerava. To znači da moramo računati na najgore u tom regionu – kazao je on.

Nehamer je prenio da su završili razgovor time što je Putinu još jednom ponovio da rat mora biti okončan. prneosi “Avaz“.

