Zelenski ponovo oduševio pratitelje: “Odjeća pristupačna, hrabrost neprocjenjiva”

Iako Volodimiru Zelenskom već neko vrijeme zasigurno nije do mode i sparivanja kombinacija iz njegovog ormara, njegovi obožavatelji primijetili su da ukrajinski predsjednik, unatoč teškim vremenima, uvijek izgleda uredno i sređeno.

Osim što je žene širom svijeta očarao svojom nevjerovatnom hrabrosti koju svakodnevno pokazuje kao lider Ukrajine koju je napadal Rusija, Zelenski je, sudeći po njegovim obožavateljima, primjer i da se može dobro izgledati bez da se bespotrebno “rasipa” novac.

Otkako je započela invazija, Zelenski se, osim pancira, uglavnom pojavljuje u maslinastozelenim pantalonama, majicama kratkih rukava i tenisicama, a sada je poznato i da za sve to nije potrebno izdvojiti puno novca, što je sve dodatno oduševilo.

Jedan korisnik Twittera odlučio je usporediti njegov stajling, a istakao je kako predsjednik nosi duksericu u vrijednosti 386 UAH (ukrajinska grivna), odnosno 24 KM, pantalone od 1.010 UAH – 62 KM, majicu od 200 UAH – 12 KM te tenisice brenda Saucony Jazz koje koštaju 1959 UAH, što je blizu 120 KM.

Njegova kombinacija prikupila je brojne reakcije, a neki su pisali kako je upravo ovo odijelo “Iron Mana” u stvarnom životu.

“Njegov stajling možda mogu svi priuštiti, ali njegova hrabrost nema cijenu”, komentar je samo jednog od mnogih oduševljenih pratitelja. prenosi klix

— Mattia Nelles (@mattia_n) April 10, 2022