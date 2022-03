Novi snimak dronom iz Mariupolja ‘ledi krv u žilama’

I dalje je vidljiv veliki natpis ‘djeca’ kraj pozorišta.

Gradonačelnik Mariupolja je rekao da je najmanje 5.000 ljudi poginulo, a da je 90 posto građevina uništeno.

#Mariupol, #Donetsk region, east #Ukraine: 95% of buildings have been destroyed by #Russia|n shelling and strikes

pic.twitter.com/YekQKpwGNl

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) March 30, 2022