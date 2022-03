Dodik o svjedočenju: Ako je tako, kakva je ovo država, što nisam u zatvoru

O čemu je razgovarao sa ambasadorom Rusije u Bosni i Hercegovini iza zatvorenih vrata, šta je rekao tužiocima Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te da li će se kandidovati i za koju funkciju – u razgovoru za N1 govori član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.

Sa ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovom razgovarao je, kako je rekao, o situaciji u Ukrajini, ali i o izgradnji gasnih elektrana.

– Ovdje postoje određene poslovne operacije koji Rusi imaju. Imali smo ranije razgovor da se gradi gasovod prema Banjaluci i imali smo neke razgovore vezane za izgradnju gasnih elektrana. To su ekološki čisti projekti. Potpisali smo i memorandum o tome. Kad se normalizuje situacija ponovo treba krenuti o tome – rekao je Dodik, te dodao:

– Ako napravimo gasovod to bi za privredu RS bila velika stvar. Dobili smo po povlaštenoj cijeni gas od Rusije i uvođenjem njihovog Gasproma, izgradnjom gasovoda i termoelektrana, tu cijenu nisku bi održali za čitavu BiH – dodajući da nakon uspostavljanja mira doći će do normalizacije odnosa i nastavka tih projekata.

Sporni pečat Vlade RS

Dodik je jučer drugi put saslušan u Tužilaštvu BiH u predmetu Pavlović banka. Ispričao je da mu je tužilac rekao tri stvari.

– Prva je da je nepoznat novac koji sam ja primio na banci, što je po sebi nenormalno. Na banci 2007. godine kreditni odbor je odobrio taj kredit i prebacio na moj račun. Za to postoje dokumenti. Banka je dužna da čuva dokumentaciju pet godina. Za taj ugovor iz 2007. godine sam dobio 4 posto kamate koju sam imao po ugovoru iz 2007. a onda je 2008. povećana na 7 posto, koju i danas plaćam. Od 2008. taj kredit iz 2007. ne postoji jer je zatvoren. Dokumentacija se čuvala do 2013, a 2016. godine tužilac kreće u istragi i kaže taj ugovor ne postoji – kazao je on.

Drugo što mu je tužilac rekao je, kako tvrdi, pečat Vlade. Naveo je da ako je “on stavio Vladu RS da bude garant i da vraća njegov kredit on je onda za zatvora.”

Treća stvar koju su mu tužioci rekli je da su neke druge osobe za njega uplaćivale rate kredita. Nije mu jasno zbog čega se 15 godina priča o tome.

– Zašto se pokrenulo 2016. godine. Ovo je apsolutno politički motivisano i to su mi rekli tužioci. Nemaju dokaza, da su imali pritvorili bi me – rekao je.

Ubjedljiva pobjeda na izborima

U intervjuu za N1 je istaknuo i da namjerava i ove godine ubjedljivo pobijediti na izborima.

– Pobijedit ću u ulozi političara, predsjednika partije i pobijedit će SNSD uvjerljivo, a pobijedit će i naši individualni kandidati – rekao je.

A za šta će se on kandidovati, nije htio otkriti.

Da li će se izbori uopšte održati ove godine, te da li je moguće postići izmjene Izbornog zakona, pitala ga je novinarka N1 Adisa Imamović. Otkrio je da lider HDZ-a Dragan Čović želi još jednom da sjednu i probaju dogovoriti.

– Čović ima namjeru da još jednom sjednemo oko izmjena Izbornog zakona. Ako to ne bude onda će njihov Hrvatski sabor operacionalizirati zaključke koje je ranije donio. Koliko sam razumio, on još vjeruje da ima vremena i da dođe do toga – rekao je Dodik.

Komentarisao je i Centralnu izbornu komisiju BiH, kazavši da za Čovića, a i za njega, CIK nema legitimitet.

– Nije izabrana u skladu sa zakonom i politički je motivisana – ponovio je Dodik.

Facebook komentari