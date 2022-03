Stoltenberg: Saveznici su se danas dogovorili da moramo dodatno pomoći BiH

“Imamo odgovornost da spriječimo daljnju eskalaciju sukoba. Ako bi se to desilo, to bi bilo veoma loše i imalo bi velike posljedice po saveznike i partnere. Saveznici su se danas složili kako moramo dodatno pomoći Gruziji i Bosni i Hercegovini. To moramo uraditi u saradnji sa EU kako bismo osigurali njihov suverenitet i sigurnost”, kazao je Jens Stoltenberg na press konferenciji po okončanju samita lidera NATO-a u Briselu.

Saveznici čvrsto ostaju i uz narod Ukrajine, naglašava Stoltenberg.

“Ukrajinci se bore za slobodu i budućnost. Mi smo uz njih. Predsjednik Zelenski obratio nam se strastvenom porukom zahvalivši na pomoći i istaknuvši važnost dodatne vojne pomoći”, rekao je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg na početku govora nakon izvanrednog sastanka članica u Bruxellesu.

Objasnio je i kako će NATO dalje pomoći Ukrajini.

“Na kopnu će biti puno više snaga u istočnom bloku Saveza. Angažirat ćemo više zrakoplova, a na moru ćemo na stalnim položajima imati nosače, podmornice i borbene brodove. Osiguravamo oružje, moderne protuzrakoplovne i protutenkovske sustave kao i dronove. Saveznici čine sve što mogu a podupru Ukrajinu oružjem, kako bi se Ukrajina mogla braniti. U isti mah smo odgovorni spriječiti da se sukob ne prelije preko granica Ukrajine i da ne postane sukob Saveznica i Rusije, to bi bilo opasnije i razornije”, zaključio je.

Dodaje da su se saveznici složili oko opreme pomoću koje Ukrajina može zaštiti od bioloških prijetnji.

“Dat ćemo opremu za otkrivanje, obuku, medicinske potrepštine. Povećavamo spremnost Saveznika za kemijske, nuklearne i biološke prijetnje. Naš general je aktivirao elemente zaštite i Saveznici raspoređuju dodatne vidove obrane. Branimo Ukrajinu, ali i same sebe”, istaknuo je. prenosi “N1“-

