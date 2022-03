Rusi tvrde da su ubili najboljeg snajperistu svijeta: On se javio i poručio “Živ sam”

Wali je nadimak ili, kako se to često kaže, “nom de guerre” tajanstvenog veterana kanadske vojske s reputacijom najubojitijeg snajperista na svijetu. Ova arapska riječ inače znači “čuvar”.

Druge sedmice rata, koji je počeo prije tačno mjesec dana, kružila je priča da je 40-godišnji Wali ostavio u Montrealu svoju zaručnicu, jednogodišnjeg sina i posao u IT sektoru te došao u Ukrajinu pomoći u borbi protiv ruske agresije.

Došao na poziv prijatelja

Walija je i reporterska ekipa CNN-a snimila na poljskom kolodvoru u blizini ukrajinske granice, na putu za Kijev. Njima je rekao da je “došao na poziv prijatelja koji mu je rekao da ga zaista trebaju”.

Ruski mediji ubrzo su objavili vijest da je Wali ubijen.

“Kanadski snajperist Wali, prozvan ‘najsmrtonosnijim snajperistom na svijetu’. Ubile su ga ruske snage samo 20 minuta nakon što je krenuo u akciju u Mariupolju”, objavila je na Twitteru ruska propagandna stranica Russia Informa. prneosi “Radiosarajevo“.

Russia Informa ga je usto opisala kao rasista koji je rekao da voli pucati na islamske militante, ali ne i na Ruse jer su “ipak bijelci”, te kao mentalno nestabilnu osobu, tvrdeći da je pokušao ubiti svog cimera. No kanadski Global News neki je dan objavio da Wali ipak nije ubijen. Sam Wali navodno je rekao da je vijest o njegovoj smrti plasirana u javnost kao dio ruske propagandne kampanje.

Kanadski dobrovoljci

Također, jedinica kanadskih dobrovoljaca u Ukrajini nazvana Norman Brigade objavila je na Facebooku da je vijest o Walijevoj smrti lažna i da on nije ni bio na ratištu u Mariupolju. Njegov dolazak u Mariupolj iz Kijeva bio bi prilično nevjerojatan i zato što je ovaj grad na obali Azovskog mora već sedmicama u okruženju ruskih snaga.

“Bio sam posljednja osoba koja je saznala da sam mrtav”, rekao je navodno Wali u razgovoru za Global News.

“Mislim da je to samo trolanje. Ali mislim da je to čudno jer će neprijatelj nakon nekog vremena izgubiti kredibilitet ovom propagandom. Ne razumijem zašto guraju takve laži. To je prilično očito jer nakon nekoliko dana izlazim i svima govorim da sam živ”, zaključio je kanadski snajperist, prenosi Index.hr.

