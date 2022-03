Četvrta spojna tačka Evrope i Azije: Svečano otvoren most “Canakkale 1915”

Predsjednik Republike Turkiye Recep Tayyip Erdogan u petak je svečano otvorio most “Canakkale 1915”, još jedan u nizu turskih megaprojekta, koji je najduži most srednjeg raspona u svijetu, prvi na Dardanelima i ukupno četvrti most na turskim moreuzima koji povezuje Evropu i Aziju, javlja Anadolu Agency (AA).

Most “Canakkale 1915” otvoren je na Dan sjećanja na šehide i 107. godišnjicu pomorske pobjede u Canakkaleu koja se obilježava 18. marta, a ceremoniji je, osim Erdogana, prisustvovao veliki broj domaćih i stranih zvanica, među kojima i južnokorejski premijer Kim Boo-kyum, potpredsjednik Turkiye Fuat Oktay, predsjednik turskog parlamenta Mustafa Sentop, ministri, brojni zvaničnici, zvanice i gosti.

Program je počeo intoniranjem državne himne Republike Turkiye.

Predsjednik Erdogan u obraćanju na otvaranju mosta “Canakkale 1915” istakao je da ovaj most u konstrukciji sadrži brojne simbole iz turske prošlosti.

“Most ‘Canakkale 1915’ posjeduje različita značenja sa svakom od svojih tehničkih karakteristika”, kazao je Erdogan te dodao da se radi o impozantnom projektu.

“Turkiye je iza sebe ostavila Japan i postala zemlja koja ima most s najdužim srednjim rasponom u svijetu. Znate li kolika će biti ušteda naše zemlje godišnje u pogledu vremena, potrošnje goriva i smanjenja emisije ugljika ovom investicijom, 415 miliona eura”, rekao je Erdogan.

Istakao je da će Turkiye ostvariti veliku ekonomsku korist od mosta “Canakkale 1915”.

“Prema našim predviđanjima, ovaj projekat će donijeti našoj ekonomiji 5,3 milijarde eura, 118.000 novih radnih mjesta te 2,4 milijarde eura nacionalnom dohotku”, kazao je Erdogan.

Erdogan je na kraju otkrio kako će cijena korištenja mosta iznositi 200 turskih lira (12,2 eura), a prvih sedam dana od puštanja u promet će biti besplatno.

Pomorska pobjeda kod Canakkalea, u Evropi poznatija kao Bitka na Galipolju, jedna je od najkrvavijih i najžešćih bitaka u Prvom svjetskom ratu ali, po mnogim pokazateljima i u historiji uopšte.

Most “Canakkale 1915” je zbog impozantnog izgleda nazvan i “Ogrlicom tjesnaca Canakkale” (Dardanela), a na gradilištima na azijskoj i na evropskoj strani tjesnaca, pored službenika Generalne direkcije za autoceste Ministarstva saobraćaja i infrastrukture Turkiye, bilo je angažovano oko 5.100 radnika i 740 građevinskih mašina.

Dužina visećeg mosta na tjesnacu Canakkale dostiže 4.608 metara, a radi se o najdužem mostu srednjeg raspona u svijetu. Zahvaljujući ovom mostu vrijeme putovanja između dva kontinenta će se smanjiti na šest minuta.

Na vrhove četiri čelična tornja instalirane su figure topovske kugle od kojih je svaka teška 75 tona i visoka 20,5 metara. Riječ je o figurama koje simboliziraju topovske metke koje je tokom Galipoljske bitke slavni turski borac Seyit Onbasi nosio na leđima.

Most “Canakkale 1915” ističe se svojom impozantnošću i inženjerskim rješenjima, a zbog niza simbolika koje nosi je prozvan i “Mostom simbola”.

U glavnom kablu mosta utrošeno je ukupno 162.000 kilometara žice, što bi bilo dovoljno da se četiri puta omota oko planete Zemlje. Također, u izgradnju mosta je utrošeno 227.000 kubnih metara betona čime bi se, na primjer, mogao izgraditi kvart sa 25.000 stanovnika, s ukupno 5.900 stanova od po 100 kvadrata.

Most je projektovan tako da udaljenost između njegovih stopa iznosi 2.023 metra, što simbolizira godinu kada Turkiye obilježava jubilarnu stotu godišnjicu osnivanja Republike. Također, njegove čelične kule od 318 metara simbolizuju 18. mart 1915. godine, kada je izvojevana pomorska pobjeda u Canakkaleu.

Veze tornjeva i elementi mosta urađeni su u crveno-bijelim bojama turske zastave. Zajedno sa visinom tornja od 318 metara i arhitektonskom topovskom figurom od 16 metara, dostići će 334 metra nadmorske visine i biće viseći most s najvišim kulama u svijetu.

Novoizgrađena autocesta i most “Canakkale 1915” integrisani su u postojeću kopnenu, pomorsku i zračnu transportnu mrežu u Mramorju i Egejskoj regiji koje su među najrazvijenijim turskim regijama i u kojim živi i privređuje značajan broj stanovništva Turkiye.

U promet je puštena i autocesta Malkara – Canakkale koja je građena u sklopu projekta autoceste Kinali – Tekirdag – Canakkale – Savastepe. Riječ je o izgrađenoj dionici ukupne dužine od 101 kilometra.

Obavljene su sve potrebne pripreme za otvaranje mosta i autoputa, jednog od brojnih velikih projekata u Turkiye, koji će povezati Istanbul s Canakkaleom, a potom i sa sjevernim dijelom Egejske regije. Također, u okviru radova na uređenju okoliša na tom području zasađene su ukupno 516.863 sadnice.

