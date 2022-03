Britanka popila koju čašu više pa zvala taxi do Ukrajine, račun iznosio preko 5.000 eura

Leoni Fildes došla je na ideju da i sama pomogne zemlji zahvaćenoj ruskom invazijom, no svoju odluku donijela je u pogrešnom trenutku – dok je bila u alkoholiziranom stanju.

Leoni je u subotu bila na proslavi prijateljicinog rođendana kada je društvo pokrenulo temu Ukrajine. Između ostalog, ovu 34-godišnjakinju pitali su šta bi uradila kada bi njen dečko, koji je u vojsci, bio prisiljen da se bori kada bi u Velikoj Britaniji započeo rat, na šta je ona odgovorila da bi krenula za njim.

Popivši, kako je priznala, nekoliko duplih čaša džina i sambuke, Leoni je odlučila da i sama krene u akciju.

Pozvala je taxi planirajući se iz Mančestera zaputiti u ratom razorenu zemlju kako bi pokušala “pomoći”.

Račun taxija kojeg je tražila iznosio je 4.578 funti, odnosno gotovo 5.450 eura a od njegovog plaćanja spasio je “nedovoljan iznos” novca na njenom računu. Ipak, vozač taxija pokušavao je naplatiti vožnju čak devet puta, a njena banka ujutro ju je pozvala kako bi je upozorila na sumnjive aktivnosti na njenoj kartici.

Leoni je naposlijetku priznala kako je sreća što u tom trenutku nije imala dovoljno novca na kartici te da se pita šta bi se dogodilo da je zaista krenula na ovo putovanje.

“Ujutro sam bila u šoku. Nisam se sjećala šta sam učinila. Probudio me poziv iz banke gdje su mislili da je moja kartica zloupotrebljena. Vozač taxija pokušavao je čak devet puta da skine uplatu s mog računa. Pomislila sam, ‘O moj Bože, to sam bila ja’. Imam 34 godine, trebalo je da sam pametnija”, prizala je Leoni.

Majka dvoje djece tvrdi kako je sreća da su njihovi taxi prevoznici odnedavno zaustavili putovanja unaprijed, što ju je spasilo od puno veće “avanture” nego što je mogla zamisliti, a pri povratku kući jedva je našla novi taxi.

“Prihvatili su moju rutu do Ukrajine, a do kuće udaljene 10 minuta vožnje me nisu mogle odvesti”, požalila se na kraju. prneosi “Klix“.

