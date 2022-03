Guteres: Više od 3 miliona Ukrajinaca napustilo svoje domove

Generalni sekretar UN-a Antonio Guteres (Guterres) napisao je na svom zvaničnom Twitter profilu da je više od 3 miliona ukrajinskih izbjeglica napustilo svoju domovinu, piše Avaz.

Skoro tri sedmice nakon rata, broj Ukrajinaca koji su pobjegli u inostranstvo od ruskih bombardovanja kako bi spasilo svoje živote prešao je cifru od tri miliona.

More than 3 million Ukrainian refugees have fled their country.

The people of Ukraine desperately need peace.

And the people around the world demand it.

Russia must stop this war now.

— António Guterres (@antonioguterres) March 16, 2022