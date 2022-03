Ovo je pozorište u Mariupolju prije i nakon napada Rusa

“Ruske snage su namjerno i cinično uništile Dramsko pozorište u srcu Mariupolja”, naveli su iz Gradskog vijeća putem Twittera, piše N1.

Zamjenik gradonačelnika Mariupolja Serhij Orlov za BBC tvrdio je da je ondje bilo između 1.000 i 1.200 ljudi. Zgrada pozorišta nalazi se u centruu grada, a Gradsko vijeće nije moglo potvrditi broj žrtava.

Tokom jučerašnjeg popodneva počele su dolaziti snimke razorenog pozorišta.

Čelnik regionalne administracije Donjecka Pavlo Kirilenko je na Facebooku objavio fotografiju pozorišta u Mariupolju. Piše da je nemoguće utvrditi broj žrtava.

Tokom noći, ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba objavio je fotografije pozorišta prije i nakon ruskog napada.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022