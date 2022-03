Zelenski upozorio: Ruska “ratna mašina” naciljat će i druge europske zemlje

On je, u obraćanju zapadnim liderima ovog jutra, istaknuo kako će ruska vojska, ako je ne zaustave, napasti i njih.

Zelenski je zahvalio zemljama koje su zauzele “moralan stav” protiv Rusije zbog njihove invazije na Ukrajinu, a posebno britanskom premijeru Borisu Johnsonu na njegovom “vodstvu”. prneosi “Radiosarajevo“.

Zelenski je na kraju poručio liderima:

“Možemo zaustaviti Rusiju. Možemo zaustaviti ubijanje ljudi.

Lakše ćemo to učiniti zajedno, zaustaviti uništavanje demokracije i zaustaviti je sada, dok su na našoj zemlji.

Jer inače, oni će doći k vama.”

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy thanks the countries that have taken a "moral stance" against the Russian invasion of Ukraine, saying it's easier to stop the "Russian war machine" together – 'or else they will also come to you'.

— Sky News (@SkyNews) March 15, 2022