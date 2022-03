ZAROBLJENI RUSKI VOJNICI POSLALI PORUKU: MAMA, AKO VIDIŠ OVAJ VIDEO, ŽIV SAM…

Jedan ruski vojnik se obratio svojoj majci.

– Mama, ako vidiš ovaj video. Ako ti kaže da je sve u redu, ne vjeruj im. Rusija je već počinila ovaj zločin. Živ sam, mogli su me ubiti, ali me štite. Jedino od čega mogu umrijeti, mama, je od napada ruskih aviona – poručio je vojnik.

Vojnici na videima govore da je Putin izdajica i lažljivac i da su zbog njega njegovi vojnici postali kriminalci.

Russian prisoner of war addressed to his mother

"Mom if you see this video. If they tell you it's okay don't believe it. Russia has already committed this crime.

I'm alive, they could kill me but they protect me. The only thing I can die from, mom, is from attack of our planes. pic.twitter.com/wcMfQUvMkp

— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022